IU destaca la diferencia entre la respuesta del Gobierno y la de la Junta ante los daños de las borrascas en Córdoba

El coordinador provincial de IU en Córdoba, Sebastián Pérez. - IU

CÓRDOBA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La dirección provincial de IU en Córdoba ha destacado este martes "la importante diferencia existente entre la respuesta ofrecida por el Gobierno de España y la de la Junta de Andalucía para ayudar a los municipios afectados por las borrascas que azotaron la provincia hace unos meses y provocaron importantes daños en infraestructuras, carreteras, caminos, viario público y equipamientos municipales".

En este sentido y según ha informado IU en una nota, es destacable que el Ejecutivo central "haya destinado cerca de 49 millones de euros a 37 municipios cordobeses para afrontar las reparaciones necesarias, una cuantía que permitirá a los ayuntamientos acometer actuaciones fundamentales para recuperar servicios e infraestructuras dañadas por los temporales".

A este respecto, desde IU han señalado que "muchos municipios, especialmente los más pequeños, no podían asumir con recursos propios unas actuaciones de esta magnitud", mientras que ahora "estas ayudas permitirán reparar daños y recuperar infraestructuras esenciales sin comprometer las cuentas municipales".

La formación de izquierdas ha querido recordar, "desde el primer momento", estuvo "al lado de los ayuntamientos y de la ciudadanía afectada" por las borrascas, "reclamando ayudas e inversiones que permitieran afrontar las consecuencias de unos temporales que causaron importantes daños" en toda la provincia.

Por eso, desde han estado "acompañando a los municipios afectados, escuchando sus necesidades y defendiendo que llegaran los recursos necesarios para reparar los daños", teniendo "claro que los ayuntamientos no podían afrontar en solitario una situación extraordinaria como esta y hemos trabajado para que las distintas administraciones respondieran a la altura de las circunstancias".

Para IU, la llegada de estos fondos del Gobierno de España "demuestra la importancia de contar con administraciones comprometidas con el municipalismo y con los pueblos", pues, "cuando hay voluntad política, los recursos llegan", y "estos 49 millones van a permitir resolver problemas reales y mejorar la vida de miles de vecinos y vecinas de la provincia".

La organización ha contrastado esta actuación con la respuesta ofrecida por el Gobierno del PP en la Junta de Andalucía, ya que, "mientras el Gobierno de España moviliza cerca de 49 millones de euros para los ayuntamientos cordobeses afectados, la Junta apenas ha destinado alrededor de tres millones. La diferencia es tan evidente que refleja dos formas muy distintas de entender la acción pública y el apoyo a los ayuntamientos".

A juicio de IU, "la ciudadanía debe saber qué administraciones están al lado de los pueblos y sus ayuntamientos cuando surgen dificultades", pues ahora, "gracias a esta inversión del Gobierno, los municipios podrán afrontar actuaciones que de otro modo habrían supuesto un enorme problema económico para sus arcas municipales".

Desde IU han concluido que "la recuperación de los daños ocasionados por las borrascas vuelve a poner de manifiesto la necesidad de fortalecer el municipalismo y garantizar que los ayuntamientos cuenten con el respaldo institucional necesario para responder a las necesidades de sus vecinos y vecinas".