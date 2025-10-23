IU exige una actuación "decidida y con recursos suficientes" para los trabajos de exhumación en la provincia de Córdoba

HINOJOSA DEL DUQUE (CÓRDOBA), 23 (EUROPA PRESS)

El coordinador provincial de IU en Córdoba, Sebastián Pérez, ha reclamado este jueves al Gobierno de España y al Gobierno andaluz una actuación "decidida, sostenida y con recursos suficientes" para continuar los trabajos de exhumación en la provincia, durante su visita a la intervención que se desarrolla en Hinojosa del Duque, ya en su cuarta actuación.

Según ha informado IU en una nota, Pérez ha advertido de que "no tiene ningún sentido que, por falta de recursos económicos, no se puedan continuar las exhumaciones en fosas que ya han sido intervenidas o que directamente no se puedan iniciar nuevos trabajos. Esto genera un dolor inmenso en las familias y evidencia que seguimos sin avanzar en un elemento fundamental para una sociedad democrática y para el cumplimiento efectivo de los derechos humanos".

El coordinador provincial ha señalado que en la provincia de Córdoba "existen numerosas fosas comunes con miles de personas asesinadas por la dictadura franquista, muchas de ellas en localidades como Hinojosa del Duque, Palma del Río, Pedroche, Puente Genil o Peñarroya-Pueblonuevo". "Estas fosas están siendo las grandes olvidadas: desatendidas y postergadas tanto en recursos financieros como humanos y mediáticos, mientras el Gobierno y la Junta centran sus esfuerzos en las grandes fosas de las capitales, que se han convertido en escaparates mediáticos para dar por zanjado el incómodo tema de la memoria", ha lamentado.

Pérez ha recalcado que "ha habido inversión en la capital cordobesa mientras que en muchos pueblos los trabajos de búsqueda y exhumación ni siquiera han podido comenzar. No se trata solo de pedir más dinero. Se trata de construir una verdadera política pública de memoria democrática, con oficinas de atención a las víctimas que funcionen correctamente, con un sistema de análisis de ADN eficaz y ágil que dé respuesta rápida a los familiares, con campañas públicas de información y búsqueda, y con una actuación decidida ante la Fiscalía de Memoria cuando existan indicios de crímenes de lesa humanidad", ha reivindicado.

El dirigente de Izquierda Unida ha criticado también la voluntad del Gobierno central, a través de la Secretaría y el Ministerio de Memoria Democrática, "de poner fecha de caducidad a los trabajos de localización y exhumación de fosas".

Al respecto, ha añadido que "las previsiones que manejan dejan fuera de la búsqueda a más de 130.000 personas cuyo destino final fue ser arrojadas a una fosa común. Pretenden localizar y exhumar a unos cuantos miles más hasta 2028 y dar por finalizada la reivindicación social y familiar. Esa urgencia institucional por cerrar el capítulo de las fosas comunes es una humillación y una falta total de empatía con las familias", ha señalado.

Pérez ha advertido de que "la apuesta de la Secretaría, el Ministerio y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) por centrar todos los recursos en las grandes fosas de Sevilla, Córdoba, Huelva, Jaén o Granada es la guinda del pastel: ir a lo fácil, a lo que da resultado rápido y foto institucional, dejando abandonadas fosas donde yacen miles de personas que siguen esperando justicia".

RETIRADA DE SÍMBOLOS FRANQUISTAS

En este sentido, Izquierda Unida ha celebrado el anuncio del Gobierno de España de publicar próximamente el listado de símbolos franquistas para su retirada del espacio público, pero ha recordado que "es importante exhumar a las víctimas del franquismo, porque sin verdad, justicia y reparación no puede haber una democracia plena".

"Desde Izquierda Unida exigimos que tanto el Gobierno andaluz como el Gobierno de España actúen de manera urgente y sostenida para garantizar que los trabajos de exhumación se desarrollen con continuidad, con medios suficientes y con respeto a las familias. La memoria democrática y el cumplimiento de los derechos humanos son una cuestión de Estado, y deben tratarse con la responsabilidad y el compromiso que merecen quienes dieron su vida por la libertad y la justicia social", ha concluido Pérez.