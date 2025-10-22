IU exige la dimisión de la delegada de Inclusión Social por la "pérdida masiva" de expedientes de Dependencia en Córdoba

Sebastián Pérez, junto a la vecina de Pedro Abad afectada, según asegura, por la pérdida del expediente de su padre para la Dependencia. - IU

CÓRDOBA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El coordinador provincial de IU Córdoba, Sebastián Pérez, ha exigido este miércoles la dimisión de la delegada de Inclusión Social de la Junta de Andalucía en Córdoba, Dolores Sánchez, ante el "grave caos que se está produciendo en la tramitación de los expedientes relacionados con la Ley de la Dependencia" y que ha implicado la "pérdida masiva de expedientes".

A este respecto y a través de una nota, Pérez ha aludido a cómo la pasada semana ya denunció públicamente que "el Gobierno andaluz del PP había extraviado cientos de expedientes correspondientes al año 2023", lo que está provocando un "perjuicio enorme a decenas de familias que llevan esperando cerca de dos años para que se les reconozca o revise la ayuda a la dependencia de sus familiares".

La reacción de la Junta entonces, como también ha recordado Pérez, llegó a través de la propia Dolores Sánchez, quien acusó a IU de "utilizar a las personas mayores con el único objetivo de difundir mentiras y crear bulos" sobre la Dependencia en Córdoba, "para sacar un puñado de votos", asegurando que "esos expedientes no se han perdido" y que en Córdoba "tenemos récord histórico de personas atendidas, superando las 33.800 personas beneficiarias", habiéndose "resuelto más de 8.600 expedientes correspondientes solo a solicitudes del año 2023".

Sin embargo y a juicio del líder de IU en Córdoba, "los hechos están demostrando todo lo contrario", ya que "cada día son más las personas que se ponen en contacto con nosotros para confirmar que sus expedientes han desaparecido o se encuentran sin rastro en los centros de Servicios Sociales".

Uno de los "numerosos casos" de los que ha tenido conocimiento IU "es el de una vecina de Pedro Abad (Córdoba), que acudió hace unos días a consultar el estado del expediente de su padre, tramitado en julio de 2024, y se encontró con que no aparecía en el sistema. La trabajadora social le sugirió iniciar de nuevo el procedimiento, a lo que la afectada se negó, presentando el justificante de la solicitud registrada el año pasado. La vecina ha advertido que, si no obtiene respuesta en los próximos días, acudirá a la vía judicial".

Para Sebastián Pérez, "este nuevo ejemplo confirma que la delegada de Inclusión Social mintió y que el caos administrativo es un hecho de enorme gravedad". Por ello, en IU consideran que "su continuidad al frente de la Delegación resulta insostenible", y ha exigido su "dimisión inmediata".

Pérez ha señalado, además, que esta situación vuelve a poner de manifiesto que el PP continúa con su línea de desmantelar los servicios públicos, tal y como está ocurriendo con la sanidad pública y con el caos generado en el programa de cribado del cáncer de mama", y ha avanzado que desde IU "todo este asunto será planteado en el Parlamento andaluz, y en cuantas instituciones sea necesario para que se esclarezcan estos graves hechos y se depuren las responsabilidades políticas oportunas".

Finalmente, Sebastián Pérez ha hecho un llamamiento "a todas las personas que tramitaron expedientes de dependencia entre 2023 y 2024 para que acudan a sus centros de Servicios Sociales y verifiquen el estado de sus solicitudes, ya que todo apunta a que una gran parte de estos expedientes podrían haberse extraviado".