IU exige a la Junta "una potabilizadora de última generación para acabar con la contaminación" en el Norte de Córdoba

CÓRDOBA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La dirección provincial de IU en Córdoba ha exigido este martes al Gobierno del PP en la Junta de Andalucía "que deje de marear la perdiz y afronte de una vez el verdadero problema que sufre el Norte de la provincia, que es la contaminación del agua", por lo que le ha pedido que monte "una potabilizadora de última generación para acabar con los problemas de contaminación".

En este sentido y a través de una nota, el coordinador provincial de IU Córdoba, Sebastián Pérez, ha considerado que "ha llegado el momento de dar un paso al frente y apostar por una potabilizadora de última generación que garantice agua limpia y de calidad para los más de 80.000 vecinos del Norte de Córdoba", pues "las últimas noticias vuelven a señalar un incremento de la contaminación" en el embalse de La Colada tras las lluvias, "lo que demuestra que el problema sigue sin resolverse".

Para Pérez está claro que, "si la contaminación sigue subiendo es porque no se está haciendo absolutamente nada para frenarla", de modo que "ya está bien de cortinas de humo con las conexiones entre pantanos", en referencia a la conexión entre La Colada y Sierra Boyera que ha presupuestado y quiere ejecutar la Junta, con el respaldo del Gobierno del PP en la Diputación de Córdoba, cuando lo cierto, según ha argumentado el líder provincial de IU, es que "esas conexiones ya están hechas".

Pérez se ha referido así la obra de emergencia que llevó a cabo el Gobierno central para conectar dichos embalses y que está operativa desde febrero de 2023, concluyendo el dirigente de IU que ahora en la Junta "lo que falta es voluntad política para atajar la contaminación de raíz".

Mientras tanto, según ha advertido, el Gobierno andaluz del PP "está planteando la instalación de macrogranjas en la zona, una decisión que podría agravar todavía más la situación, generando más residuos y aumentando el riesgo de contaminación de los embalses. Es incomprensible que se permita algo así cuando ni siquiera se ha resuelto el grave problema de calidad del agua que arrastra el Norte de la provincia".

En consecuencia, IU reclama al Gobierno andaluz del PP "que incluya en los presupuestos para 2026 la inversión necesaria para construir una potabilizadora de última generación, una infraestructura imprescindible para garantizar el desarrollo y el bienestar del Norte de la provincia", opinando que, "si el PP no incorpora esta actuación en las cuentas del próximo año estará demostrando que no le importa lo más mínimo la vida de las más de 80.000 personas que habitan el Norte de Córdoba".

Pérez ha dicho que "no se pueden repetir las imágenes de familias acudiendo a camiones cisterna" a recoger agua potable en garrafas porque "el agua del grifo no era apta para el consumo", y resulta que ahora "muchos vecinos insisten en que el agua que llega a sus casas sigue siendo turbia y de mala calidad". Por eso IU exige a los gobiernos del PP en la Junta y la Diputación "que inviertan de manera urgente" en una potabilizadora moderna y en la mejora de las depuradoras de la zona".