IU-A exige la ruptura inmediata de relaciones comerciales y diplomáticas con Israel y pide al PP "condenar el genocidio"

Valero y Morillas participan en la manifestación convocada para exigir la ruptura inmediata de relaciones comerciales y diplomáticas con Israel. - IU-A

SEVILLA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El coordinador andaluz de Izquierda Unida y diputado en el Congreso, Toni Valero, ha asistido este domingo a la Plaza de la Marina de la capital malagueña a la manifestación convocada por multitud de colectivos y asociaciones bajo el nombre de 'Por un embargo de armas y el fin de relaciones con Israel'.

Valero ha señalado que "la sociedad andaluza se manifiesta de nuevo contra el genocidio palestino exigiendo que las instituciones se pongan a la altura y den pasos al frente para presionar al Estado de Israel en lo que está perpetrando, que no es otra cosa que un genocidio que se ha llevado ya más de 60.000 vidas humanas, entre ellos más de 25.000 niños", destaca la formación en un comunicado.

"Consideramos que el Gobierno de coalición ha dado pasos al frente que son valientes, imprescindibles y bienvenidos, pero también son insuficientes porque hay que romper todo tipo de relaciones con el Estado de Israel, relaciones económicas y relaciones diplomáticas", ha apuntado Valero.

El coordinador de IU Andalucía también ha denunciado que "esperamos que se le revuelva la conciencia al Gobierno andaluz, si es que la tiene, y "esperamos que Moreno, de una vez, deje de estar callado y condene el genocidio palestino. Su silencio es cómplice y no está a la altura moral de los andaluces. La Junta tiene que romper relaciones económicas con esos fondos de inversión y esas empresas israelís que hacen negocio en Andalucía".

Por su parte, la coordinadora provincial de IU en Málaga, Toni Morillas, ha afirmado que "es una vergüenza que haya en nuestro país organizaciones políticas como el PP que ni siquiera se atreven a nombrar el genocidio y condenarlo".

Morillas, además, ha señalado que "si bien el Gobierno de España camina en la buena dirección con las medidas anunciadas la semana pasada, es necesario que vayamos más allá y que haya una ruptura de relaciones diplomáticas y comerciales con Israel, y es necesario que la comunidad internacional mueva ficha de una vez por todas".