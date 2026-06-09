IU Granada critica el Plan de Confort Térmico y exige que se adapten los centros escolares al cambio climático

La diputada provincial, Mari Carmen Pérez. - IZQUIERDA UNIDA

GRANADA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida ha criticado que el Plan Confort Térmico prometido por la Junta de Andalucía y delegado a los centros educativos solo haya llegado a "una mínima parte" de las escuelas de la capital. "El alumnado en la provincia sigue en clase en unas malas condiciones ambientales, con altas temperaturas, inadecuadas para las tareas de aprendizaje", han apostillado.

En esta línea, según ha concretado la formación en una nota, el calor extremo "deteriora la calidad de la enseñanza al reducir la capacidad de asimilación del alumnado al transformar las aulas en espacios poco propicios para la concentración y el bienestar" a la vez que "afecta a las condiciones de trabajo del profesorado".

"Los estudios son contundentes, cuando las temperaturas superan los 26,7 grados los aprendizajes disminuyen de forma sistemática lo que acarrea retrasos significativos y acumulativos", han agregado desde la formación.

Asimismo, han asegurado que cuando llegan las altas temperaturas y las olas de calor "se pone en evidencia las deficiencias de nuestros centros educativos se pone sobre la mesa las carencias que tienen los centros educativos y la parsimonia e ineficacia de las distintas administraciones, Junta y Ayuntamiento, para solucionarlas". "Los efectos del cambio climático están ya aquí, estaban reiteradamente anunciados y es inadmisible la lentitud con que se están realizando las medidas para paliarlo", han sostenido.

Por estos motivos, desde IU se exige al PP que gobierna las dos administraciones responsables, Junta y Ayuntamiento, que acelere "de forma decidida" la implantación de medidas pasivas, como arbolado y vegetación, toldos y pérgolas que sombreen, aislamiento de ventanas y mejora de cerramientos.

Además, la diputada provincial, Mari Carmen Pérez, ha considerado como "necesario" que cada centro educativo cuente con paneles fotovoltaicos para producir electricidad, puest que "con ellos se podrán conectar ventiladores y aparatos de aire acondicionado con electricidad barata y sin emitir gases de efecto invernadero, porque no se trata solo de adaptarse al cambio climático sino de prevenirlo dejando de emitir contaminantes a la atmósfera".

De este modo, para IU es "imprescindible" que se aprovechen los meses de verano para realizar las actuaciones pertinentes y que las licencias municipales se agilicen. "La instalación de pequeñas fotovoltaicas en los tejados de los centros es muy necesaria", ha insistido la diputada, puesto que, además de dotar de un recurso didáctico "de primera magnitud", favorecen el autoconsumo de energías renovables y suponen "un gran ahorro económico"

En esta línea, ha explicado que, además, "permiten conectar climatizadores eléctricos sin gasto ni contaminación e incluso suponen un superávit energético que se puede emplear para crear comunidades energéticas a través de las Ampas, cubrir necesidades de pobreza energética o simplemente suponer una fuente de ingresos para el centro".

En suma, desde IU han exigido a la Junta y al Ayuntamiento "iniciativa y diligencia" para actuar "de forma decidida" ante un problema que "año tras año nos sacude" y al que su "inoperancia deja sin resolver perdurando en nuestros centros educativos unas malas condiciones ambientales incompatibles con una enseñanza de calidad".