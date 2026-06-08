IU Granada pide a la Junta restituir la ambulancia en Santa Fe y apoya las reivindicaciones del sector sanitario

La diputada provincial y coordinadora de IU Granada, Mari Carmen Pérez. - IU GRANADA

GRANADA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida Granada ha pedido la restitución urgente de la ambulancia en el centro de salud de Santa Fe y ha exigido la actualización del convenio colectivo para las plantillas de talleres y servicios sanitarios, "sumándose así a las justas demandas de los sindicatos y del conjunto de la clase trabajadora granadina".

Así lo ha recogido la formación en un comunicado, en el que señala que "la decisión de la Consejería de Salud de suprimir el servicio nocturno de la ambulancia en la Zona Básica de Salud de Santa Fe representa un ataque frontal y temerario al derecho a la salud".

"Esta medida afecta de manera directa a los vecinos y vecinas de los 13 municipios de la Vega de Granada a los que da cobertura. La eliminación de este recurso, que ha provocado el anuncio de paros y concentraciones por parte del personal sanitario, pone en riesgo la vida de la ciudadanía en casos de emergencia y sobrecarga a unas plantillas que ya se encuentran al límite del colapso", critican.

Desde la organización de izquierdas denuncian que esta supresión "no es un hecho aislado ni fruto de una mala gestión puntual, sino que responde a una hoja de ruta premeditada para deteriorar la Atención Primaria, fomentar el caos en la asistencia pública y empujar a la población hacia el negocio de la sanidad privada".

IU también pone el foco en la que considera "insostenible situación de precariedad" que sufren las trabajadoras y trabajadores de los talleres sanitarios. La formación respalda que las empresas concesionarias apliquen de manera inmediata el convenio colectivo actualizado.

"IU Granada recuerda que las administraciones públicas deben ser garantes de los derechos laborales y no cómplices de la explotación. Es inadmisible que las empresas que prestan servicios públicos externalizados sigan precarizando a sus plantillas amparadas por la inacción institucional", apuntan.

La diputada provincial y coordinadora de IU en Granada, Mari Carmen Pérez, ha advertido que la formación llevará estas reivindicaciones a todas las instituciones correspondientes "para frenar el deterioro de la provincia".

"Desde IU no vamos a dar ni un solo paso atrás frente a este castigo continuo del Gobierno de Moreno Bonilla a la provincia de Granada. La supresión de la ambulancia en Santa Fe es una auténtica negligencia que juega con la salud y la seguridad de miles de familias en la Vega. No podemos tolerar que, mientras desde la Junta perdonan impuestos a las grandes fortunas, recorten en los recursos básicos que salvan vidas", ha expuesto Pérez.

"Al mismo tiempo, exigimos dignidad para las trabajadoras de los servicios sanitario; la administración pública no puede seguir externalizando servicios para lavarse las manos ante la precariedad y el incumplimiento flagrante de los convenios colectivos. Nuestro lugar está, como siempre, en las calles y en las instituciones, codo con codo con los sindicatos y los profesionales que sostienen nuestra tierra" ha comentado la diputada provincial.