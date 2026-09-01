IU-Jaén traslada su "plena solidaridad" con Ceuta, pero rechaza sumarse a concentraciones "instrumentalizadas"

Varias personas inmigrantes circulan por la playa del Trampolín, en Ceuta. - Marcos Moreno - Europa Press

JAÉN 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida en la provincia de Jaén ha trasladado su "plena solidaridad" con Ceuta ante una crisis en la que "el conjunto del estado debe asumir su responsabilidad", al tiempo que ha rechazado sumarse a concentraciones "instrumentalizadas" políticamente por el PP.

La dirección provincial de IU, junto a la del PCE, ha expresado esta postura con respecto a la difícil situación que vive la ciudad autónoma tras la entrada de miles de personas inmigrantes los pasados 30 y 31 de julio y ante movilizaciones como la convocada este miércoles por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ante los ayuntamientos.

En un comunicado, ha exigido una respuesta institucional "basada en la defensa de los derechos humanos, la cooperación entre administraciones y la protección de quienes viven en la frontera".

"Condenamos rotundamente la utilización de los flujos migratorios por parte del Gobierno de Marruecos como instrumento de presión geopolítica y denunciamos la responsabilidad de las potencias internacionales que sostienen y amparan al régimen alauita en función de sus intereses estratégicos", han afirmado.

Han destacado, además, que las personas migrantes no son responsables de estas dinámicas, sino "sus principales víctimas", como "demuestra la tragedia humana de estas últimas semanas, que ha dejado 145 personas migrantes fallecidas".

Al hilo, desde IU y el PCE en Jaén se ha reclamado al Gobierno de España una posición firme ante cualquier utilización de la frontera como "mecanismo de chantaje y, al mismo tiempo, una respuesta humanitaria que garantice vías seguras, protección internacional y una acogida digna".

En este sentido, han asegurado que "Ceuta no puede afrontar esta situación en soledad" y "el conjunto del Estado debe asumir su responsabilidad". Para ello, ha aludido a "traslados coordinados a la Península y una distribución solidaria de la acogida, dotando a Andalucía y a los municipios de los recursos necesarios para atender especialmente a los menores no acompañados".

Por otra parte, han denunciado la "instrumentalización partidista" que el Partido Popular está haciendo de las concentraciones convocadas en torno a esta crisis, conviertiendo estas movilizaciones "en parte de su ofensiva política contra el Gobierno".

En este punto, han subrayado que "la solidaridad con Ceuta es necesaria, pero no puede convertirse en una herramienta para alimentar el enfrentamiento político, señalar a las personas migrantes o contribuir a la propagación del odio y la xenofobia".

"No participaremos en ninguna estrategia que utilice el sufrimiento de Ceuta para enfrentar a la población. La respuesta debe ser recursos, acogida digna, derechos humanos y diplomacia; no odio, xenofobia ni utilización partidista de una tragedia humanitaria", ha declarado el coordinador provincial de IU, Miguel Manuel García.

Postura que ha sido suscrita también por el secretario político del PCE en la provincia de Jaén, Francisco José López, y que han hecho llegar en un comunicado conjunto a la militancia de IU y núcleos del PCE en el territorio jiennense.