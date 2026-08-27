IU lamenta "el uso partidista" del PP y Vox de las manifestaciones en apoyo a Ceuta del 2 de septiembre

El coordinador de IU Andalucía, Toni Valero, atiende a los medios. Imagen de archivo. - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida (IU) Andalucía ha señalado "el uso partidista" por parte del PP y sus ayuntamiento ante la crisis migratoria en Ceuta. En esta línea, ha asegurado que la convocatoria "unilateral" de manifestaciones en apoyo a la ciudad ceutí el próximo 2 de septiembre, impulsada desde la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), "rompe los consensos institucionales".

En una nota remitida este jueves por el partido, el coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero, ha afirmado que las manifestaciones convocadas "no son en apoyo a Ceuta ni a las vecinas y vecinos de la ciudad, sino un acto de propaganda electoral de PP y Vox".

En esta línea, ha asegurado que la convocatoria "busca alimentar la tensión, el discurso del miedo y del odio contra las personas migrantes y reforzar la estrategia de confrontación contra el Gobierno de España". Asimismo, IU Andalucía ha confirmado que "no participará" en las movilizaciones "en los términos en los que han sido convocadas".

Valero ha subrayado que PP y Vox "están actuando como "los mejores aliados de Marruecos y de su régimen, al quebrar la unidad de acción institucional, cuestionar el Estado de derecho y romper los consensos territoriales necesarios en materia de solidaridad, cooperación y colaboración entre administraciones".

En este sentido, ha defendido que "Ceuta no necesita propaganda ni una escalada de odio y desorden, sino apoyo real por parte del conjunto de las instituciones públicas para alcanzar una salida rápida a la crisis, siempre desde el respeto a los derechos humanos".

En paralelo, Valero ha pedido que las comunidades autónomas, incluida Andalucía, "asuman su responsabilidad" en la acogida y protección de las personas migrantes y, especialmente, de los menores extranjeros no acompañados.

"Los menores no pueden convertirse en objeto de confrontación política ni en una moneda de intercambio entre administraciones. Son niños y niñas que tienen derecho a protección y a una atención digna", ha subrayado.

Desde el partido han reclamado "una cooperación efectiva" entre el Gobierno de España, las comunidades autónomas, Ceuta y las entidades locales, "acompañada de una distribución solidaria de las responsabilidades de acogida y de los recursos suficientes para garantizarla".

"Ninguna comunidad autónoma puede desentenderse ni ninguna ciudad debe afrontar en solitario una responsabilidad que corresponde al conjunto del Estado", ha añadido.

Ante esta situación, Valero ha abogado por la "unidad y solidaridad institucional" como respuesta de España "ante cualquier intento de poner en cuestión su soberanía".

"Para Izquierda Unida Andalucía, defender España significa también defender la vida, los derechos humanos, la convivencia, la solidaridad y la dignidad de todas las personas que viven en nuestro país", ha concluido.