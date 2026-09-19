IU Maracena lleva al Parlamento andaluz la factura que el Ayuntamiento asumirá por obras que corresponden a la Junta

IU Maracena lleva al Parlamento andaluz varias iniciativas. - IU GRANADA

MARACENA (GRANADA), 19 (EUROPA PRESS)

Los concejales de IU en el Ayuntamiento de Maracena (Granada) han visitado el Parlamento andaluz para mantener una reunión de trabajo con Rafael Sánchez Rufo, parlamentario por la provincia granadina del grupo Por Andalucía para registrar una iniciativa sobre la factura que el Ayuntamiento "ha tenido que asumir por obras que corresponden a la Junta de Andalucia".

Así lo han informado desde IU en un comunicado, en el que han precisado que durante el encuentro se han abordado varios asuntos que preocupan al municipio y que la delegación ha aprovechado para registrar en la Cámara dos iniciativas "importantes para Maracena".

En cuanto a la primera, se pide a la Consejería de Educación "que devuelva al Ayuntamiento el dinero que este ha tenido que adelantar para hacer obras de inversión urgentes" que, según defiende IU, "le corresponde pagar a la Junta de Andalucía".

En concreto, ha precisado que el Ayuntamiento ha pagado 153.800 euros para reforzar los cimientos del colegio Emilio Carmona, un centro construido en 1979 al que acuden cerca de 400 alumnos y alumnas. A esto se suman 320.000 euros destinados a la construcción de una cubierta en el colegio Teresa Morales, un centro que no tiene zonas de sombra y necesita este espacio para que los niños y niñas puedan estar protegidos del sol y de la lluvia tanto el recreo como en el desarrollo de la actividad física.

En total, "el Ayuntamiento ha puesto casi 474.000 euros de su presupuesto para afrontar estas dos obras". Según han indicado, mediante esta petición, la organización de izquierdas "exige un trato justo para los niños y niñas maraceneros en sus centros escolares".

Desde IU han señalado que la Consejería de Educación "se desentiende de sus compromisos en la localidad, forzando al Consistorio a costear actuaciones de envergadura para mantener las instalaciones en buen estado".

"Esta falta de presupuesto andaluz sitúa a Maracena en desventaja frente a otras poblaciones vecinas que sí disponen de recursos autonómicos, una discriminación que termina afectando de lleno a los estudiantes de los colegios locales", han criticado.

La segunda iniciativa registrada busca "cambiar cómo se conceden las ayudas al alquiler para personas en situación de vulnerabilidad". Al respecto, IU ha propuesto tres cambios principales, como es que las ayudas se concedan a quién más las necesite, valorado por los servicios sociales, y no según el orden de presentación de la solicitud.

Otros planteamientos son que se aumente la cantidad de dinero destinado a estas ayudas, ya que actualmente "se agota en las primeras horas y se quedan muchas personas sin poder acceder a ella"; y que se respete "de forma estricta" la fecha y hora en que cada persona presenta su solicitud en cualquier registro oficial, tal y como marca la ley.

La delegación de IU también ha estado presente en la sesión plenaria del Parlamento, donde se ha debatido una pregunta sobre la gestión de los Centros de Atención Infantil Temprana (CAIT) por parte de la Consejería. Esta gestión ha generado "malestar entre las familias de niños y niñas con necesidades especiales, que llevan tiempo sin recibir respuestas claras por parte de la Junta".

Por último, la representación de Izquierda Unida ha dedicado parte de la jornada a conocer los distintos modelos con los que se presta el servicio de ayuda a domicilio en Andalucía. En este sentido, ha puesto en valor el modelo de gestión directa que funciona actualmente en Maracena, un servicio público que sufrió un intento de privatización y cuya defensa fue uno de los motivos que llevó a la moción de censura que dio paso al actual gobierno municipal.