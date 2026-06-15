IU pedirá en Pleno de Diputación que Junta publique un calendario de bioclimatización en centros educativos en Córdoba

Participantes en la concentración celebrada en Villa del Río. - AMPA DEL CEIP POETA MOLLEJA

CÓRDOBA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El grupo provincial de Izquierda Unida en la Diputación de Córdoba defenderá en el próximo Pleno una iniciativa para exigir a la Junta de Andalucía que "cumpla de manera íntegra" la Ley de Bioclimatización, así como que publique un calendario detallado de actuaciones en los centros educativos de la provincia y garantice la financiación necesaria para adaptar las instalaciones escolares a las altas temperaturas que cada año afectan con mayor intensidad a Córdoba.

Según informa la formación en una nota, la propuesta reclama que el Gobierno andaluz "deje de actuar de forma puntual y afronte una intervención integral en los centros educativos públicos que todavía carecen de sistemas adecuados para combatir el calor extremo".

Asimismo, se solicita que se "prioricen las actuaciones en aquellos colegios e institutos donde las condiciones térmicas suponen un mayor riesgo para la salud del alumnado y del personal educativo", además de exigir el cumplimiento estricto de los protocolos frente a altas temperaturas mientras las obras sigan pendientes.

La portavoz del grupo provincial de IU, Irene Ruiz, ha señalado que "no es aceptable que en pleno 2026" se siga viendo a niños dando clase "por encima de los 35 grados mientras la Junta continúa incumpliendo una ley que fue aprobada por unanimidad hace ya seis años".

Ruiz ha recordado que Córdoba es una de las provincias más afectadas por las olas de calor y que la situación en numerosos centros educativos "se repite curso tras curso" sin que exista una "respuesta adecuada" por parte del Gobierno andaluz.

Desde IU han resaltado que se trata "de la salud, del bienestar y del derecho a la educación de miles de alumnos" y "no se puede normalizar que haya menores sufriendo golpes de calor o desarrollando su jornada lectiva en condiciones incompatibles con una educación de calidad", ha afirmado. Desde IU han resaltado que la Ley de Bioclimatización fue aprobada en 2020 con el objetivo de adaptar progresivamente los centros educativos andaluces mediante soluciones sostenibles, energías renovables, mejoras de aislamiento, ventilación y generación de espacios de sombra.

Sin embargo, "seis años después, el grado de ejecución sigue siendo claramente insuficiente", han afirmado desde IU, que han añadido que "según los datos de la propia Junta de Andalucía, únicamente el 22% de los cerca de 500 centros educativos públicos de la provincia cuentan con actuaciones de adaptación bioclimática", una situación que "demuestra la falta de voluntad política del Gobierno de Moreno Bonilla para afrontar una realidad que cada verano resulta más grave".

Igualmente, la coalición de izquierdas ha subrayado que la comunidad educativa viene denunciando esta situación "desde hace años" y que recientemente se han producido movilizaciones en distintos municipios de la provincia. Entre ellas, la concentración celebrada en Villa del Río junto a madres, padres y familiares del alumnado del CEIP Poeta Molleja para alertar de "las altas temperaturas registradas en el centro y los episodios de golpes de calor sufridos por estudiantes".

"Lo ocurrido en Villa del Río no es un caso aislado, sino el reflejo de un problema estructural que afecta a numerosos centros educativos cordobeses. La Junta no puede seguir mirando hacia otro lado mientras alumnado y profesorado soportan condiciones que ponen en riesgo su salud", ha señalado Ruiz.

Para IU, garantizar unas condiciones térmicas adecuadas en los centros educativos "no es una cuestión secundaria", sino "una obligación de las administraciones públicas" y "un requisito imprescindible para garantizar una educación pública digna y de calidad". Por ello, la iniciativa también reclama que la Junta remita un informe actualizado sobre el grado de ejecución de la Ley de Bioclimatización en la provincia de Córdoba, detallando las actuaciones realizadas hasta la fecha, las inversiones ejecutadas y las que continúan pendientes.

Para concluir, la portavoz provincial ha apostillado que "la comunidad educativa lleva demasiado tiempo esperando. Es el momento de pasar de los anuncios a los hechos y de cumplir una ley que la propia Junta está incumpliendo mientras las temperaturas siguen aumentando año tras año".