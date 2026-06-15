IU pide "claridad" a Moreno por sus negociaciones con Vox: "Ya está en el marco de la ultraderecha"

El coordinador general de Izquierda Unida (IU) Andalucía, Toni Valero, en una rueda de prensa. - IU ANDALUCÍA

SEVILLA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de Izquierda Unida (IU) Andalucía, Toni Valero, ha pedido "claridad" al presidente en funciones de la Junta, Juanma Moreno, de cara a las negociaciones con Vox para volver a ser investido jefe del ejecutivo andaluz. Unas conversaciones, que a juicio de Valero, están provocando "una parálisis" en el inicio de la nueva legislatura.

"La duda es cuándo va a ceder a las exigencias de Abascal, no que vaya a ceder a las exigencias de Abascal, que eso todo el mundo lo tiene claro", ha destacado Valero en una atención a los medios este lunes en la que ha comparado la situación actual con el acuerdo de investidura de Moreno con Vox en 2018.

El coordinador de IU Andalucía ha acusado al presidente en funciones de "mentir" al "estar negociando las exigencias de Abascal, al contrario de lo dicho en campaña". "Moreno Bonilla descalificó la idea de prioridad nacional como un eslogan hueco. Bueno, pues este eslogan hueco se le va a atragantar porque Abascal lo va a esculpir en la piedra del acuerdo", ha subrayado.

En esta línea, Valero ha afirmado que Moreno "ya está en el marco de la ultraderecha" y ha asegurado que PP y Vox "tienen una base en común en cuanto a las políticas públicas", en relación al "desmantelamiento del estado del bienestar".

"Esa prioridad nacional que va a imponer Vox al Partido Popular, lo que va a hacer es radicalizar más aún al Gobierno andaluz hacia posiciones reaccionarias, lo que hace es imponer un marco reaccionario que al final impregna el conjunto de políticas públicas. No es tolerable, por tanto, que Moreno Bonilla pretenda seguir tomando el pelo a los andaluces", ha aseverado.

El también diputado en el Congreso en el grupo de Sumar ha asegurado que el pacto va a provocar que "aumente el racismo institucional y el empeoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores en Andalucía".

Por otro lado, Valero ha vuelto a lamentar "el maltrato" de la Junta de Andalucía hacia la sanidad pública andaluza en el marco de la última semana de la huelga de médicos en la comunidad, dentro de las movilizaciones para reclamar un estatuto marco propio al Ministerio de Sanidad que recoja sus reivindicaciones y peculiaridades.

El coordinador de IU Andalucía ha puesto el foco en las competencias del gobierno andaluz para atender las reclamaciones de los sanitarios.

"Está en el marco de las competencias del Gobierno andaluz, que deje de echar balones fuera o echarle la culpa a otro cuando es de su competencia y tiene recursos para hacerlo", ha señalado.