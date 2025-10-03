IU pide información a la Delegación de Salud en Córdoba sobre los "fallos" en los cribados de cáncer de mama

Sebastián Pérez (4º dcha.), junto a cargos públicos y orgánicos de IU, ante el Centro de Salud de Fuente Palmera, en una visita a dicho municipio. - IU

CÓRDOBA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La dirección provincial de IU en Córdoba ha registrado una solicitud de información a la Delegación Territorial de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía en Córdoba sobre los "fallos" en los cribados de cáncer de mama que hayan afectado a mujeres cordobesas, "ante la situación peligrosa y caótica que está generando el Gobierno andaluz del PP, debido a los recortes y el desmantelamiento de la sanidad pública".

El registro de dicha solicitud de información ha sido realizado por el coordinador provincial de IU Córdoba, Sebastián Pérez, quien ha lamentado que "no se está informando a tiempo a las mujeres sobre los resultados de los cribados de cáncer de mama, de modo que cuando reciben la comunicación muchas veces la lesión ya se ha convertido en un tumor maligno", y "no sabemos cuántas mujeres en Córdoba pueden estar en esta situación, pero la gravedad es evidente".

Pérez ha recordado que "el cáncer de mama fue el más diagnosticado entre las mujeres en 2024 en la provincia, con alrededor de 750 nuevos casos al año", de ahí la importancia de tener información precisa sobre "los fallos en la comunicación de los cribados, que han sido incluso reconocidos por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP)".

Precisamente, para el coordinador provincial de IU, "él es responsable de esta situación, por los recortes que su gobierno ha impuesto, por desmantelar la sanidad pública y por destinar dinero a la sanidad privada en lugar de reforzar la pública".

Por eso, ante la situación actual, IU exige "transparencia y medidas inmediatas, para que estos errores no se repitan, así como inversiones suficientes en la sanidad pública", porque "es inaceptable que mientras faltan recursos, personal y materiales en la sanidad pública, Moreno priorice a la sanidad privada. Esto pone en riesgo la vida de las mujeres y la salud de toda la ciudadanía cordobesa".