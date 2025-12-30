La Junta de Andalucía destina cerca de 41 millones al pago del Bono Social Térmico de casi 277.450 beneficiarios

Imagen de un sistema de calefacción. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha tomado conocimiento de un informe de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad sobre la gestión del pago del Bono Social Térmico en Andalucía, en el que se detalla que un total de 277.440 personas han recibido la ayuda económica en 2025, siendo el total abonado de 40.974.184,60 euros.

Tal y como ha emitido el Gobierno andaluz en una nota, la concesión, gestión y pago del Bono Social Térmico en Andalucía se regula a través de la Orden de 13 de julio de 2023 de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad.

En contexto, se trata de una ayuda económica directa orientada a compensar los gastos de calefacción, agua caliente o cocina. En 2025 se ha gestionado el Bono Social Térmico del año 2024, que corresponde a aquellas personas que fueron beneficiarias del bono social de electricidad a 31 de diciembre de 2023.

De esta forma, la gestión del Bono Social Térmico se desarrolla desde la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía (Assda), que ha dispuesto personal y medios para agilizar la tramitación a las personas demandantes, "muchas de ellas en situación de vulnerabilidad".

Según la Junta, en un primer momento, se envió una carta para informar a las personas beneficiarias sobre la ayuda económica que les corresponde, los pasos a seguir para el cobro y los plazos para su realización. En concreto, la cuantía por percibir depende del grado de vulnerabilidad de la persona beneficiaria definido en el Bono Social Eléctrico y de la zona climática en la que esté su vivienda habitual.

A la gestión del Bono Social Térmico han contribuido diferentes entidades que han llevado a cabo una "valiosa colaboración" para la difusión y tramitación de la ayuda, "para garantizar que llegue a todas las personas que tienen derecho a la misma".

En este sentido, la Administración autonómica ha destacado la labor de la red de Servicios Sociales Comunitarios de las entidades locales de Andalucía, el conjunto de centros Vuela-Guadalinfo y los recursos de Consumo Responde, los servicios provinciales de consumo y las oficinas municipales de información al consumidor.