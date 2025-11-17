IU pide a Junta, Gobierno y Diputación una respuesta urgente a los "graves daños" de Claudia en Almodóvar (Córdoba)

(Desde Izda.) Hernández, Pérez Y Cobo, Hablan Con Unos Vecinos De Almodóvar En Una De Las Zonas Del Municipio Más Afectadas Por La Borrasca Claudia. - IU

ALMODÓVAR DEL RÍO (CÓRDOBA), 17 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Almodóvar del Río (Córdoba), Ramón Hernández (IU), y el coordinador provincial de IU Córdoba, Sebastián Pérez, han visitado este lunes las zonas más afectadas por los destrozos causados por la borrasca Claudia en el municipio, acompañados también por el diputado provincial de IU Córdoba, José Manuel Cobo, y al concluir han exigido al Gobierno central, la Junta de Andalucía y la Diputación de Córdoba "una respuesta urgente a los graves daños" sufridos en la localidad, anunciando el alcalde que pedirá la declaración de Almodóvar como zona catastrófica.

Según ha informado IU en una nota, durante el recorrido han inspeccionado "calles anegadas, viviendas afectadas y, muy especialmente, el muro desplomado en una de las vías del municipio, uno de los puntos donde los daños han sido más visibles". La visita se ha extendido también a la aldea de Los Mochos, donde las incidencias han sido igualmente "significativas".

Ramón Hernández ha recordado que desde el pasado día 15, cuando se produjeron las lluvias torrenciales, el Ayuntamiento ha estado "desde primera hora de la tarde hasta altas horas de la madrugada atendiendo a los vecinos y respondiendo a sus necesidades más urgentes". Durante el domingo se realizó una primera valoración visual y se trabajó para despejar y habilitar calles cortadas, mientras que este lunes se han iniciado nuevas visitas técnicas a los puntos afectados.

El alcalde ha anunciado que el equipo de gobierno solicitará formalmente la declaración de zona catastrófica para Almodóvar del Río, y la petición se dirigirá a la Junta de Andalucía, al Gobierno de España y también a la Diputación de Córdoba, "con el objetivo de movilizar recursos que permitan afrontar los daños y garantizar la atención a la población".

Hernández ha subrayado que "uno de los problemas más graves que afrontan municipios como Almodóvar es la falta de limpieza en los cauces de los arroyos, una competencia que no corresponde a los ayuntamientos" y, a pesar de ello, ha destacado que el Consistorio ha "limpiado varios arroyos, pero no hemos podido llegar a todos, porque no es nuestra responsabilidad y supone un gasto excesivo". Por ello, ha exigido a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) "que asuma sus funciones y actúe de manera inmediata para evitar que episodios como el vivido se sigan repitiendo".

Por su parte, el coordinador provincial de IU Córdoba, Sebastián Pérez, ha destacado la "gravedad" de los daños que ha sufrido Almodóvar del Río y la aldea de Los Mochos, resaltando que el Ayuntamiento "ha estado desde el primer momento junto a los vecinos, recogiendo todas las incidencias y atendiendo las necesidades más urgentes".

Pérez ha insistido en que "las administraciones competentes deben actuar sin demora" y, por eso, IU se suma "a la solicitud del alcalde", porque "un municipio pequeño no puede afrontar en solitario una situación tan devastadora; hacen falta ayudas rápidas del Gobierno central, la Junta y la Diputación".

Pérez ha alertado, además, de que "lo ocurrido vuelve a evidenciar que la crisis climática es una realidad, y que los ayuntamientos necesitan recursos y apoyo institucional para poder proteger a la población ante fenómenos meteorológicos cada vez más intensos. En estas horas hemos visto a numerosos vecinos acudiendo al Ayuntamiento para informar de los daños que han sufrido sus hogares. Hoy, más que nunca, las administraciones deben estar a la altura", ha concluido.