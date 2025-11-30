IU pregunta al Gobierno si instará a la Fiscalía a actuar contra Hitachi en Córdoba, "por impedir el derecho de huelga"

Enrique Santiago (izda.) se dirige a los trabajadores de Hitachi Energy durante una asamblea ante la fábrica en Córdoba. - IU

CÓRDOBA 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de IU en el Congreso y diputado de Sumar por Córdoba, Enrique Santiago, a tenor del conflicto laboral abierto en la factoría de Hitachi Energy en Córdoba, ha preguntado al Gobierno de la Nación si instará a la Fiscalía a estudiar la adopción de "acciones legales" contra dicha empresa, "por impedir el derecho de huelga" de sus trabajadores.

Así lo recoge la pregunta escrita, a la que ha accedido Europa Press y que Santiago ha registrado este pasado viernes en el Congreso de los Diputados, preguntando al Gobierno de España, en primer lugar, si "¿va la Inspección de Trabajo a abrir expedientes a la empresa Hitachi Energy por coaccionar a los trabajadores en el ejercicio de su legítimo derecho de huelga?", y "cómo planea el Gobierno apoyar a los trabajadores y dar una salida justa a la situación" actual, en la que la empresa ha abierto "expedientes" a 76 trabajadores por encerrarse una noche en la factoría.

Junto a ello, el también portavoz adjunto de Sumar en el Congreso de los Diputados, igualmente ha preguntado al Gobierno central "¿qué otras medidas tomará para asegurar el ejercicio del derecho a huelga y que no se permitan abusos de este tipo en adelante?".

Finalmente, Santiago quiere saber si "¿ha dado o va a dar parte el Gobierno a la Fiscalía, para que estudie posibles acciones legales por incumplimiento por parte de Hitachi Energy de los artículos 315 y 318 del Código Penal, por impedir el derecho de huelga mediante coacciones, así como por otros delitos contra los derechos de los trabajadores?".

Santiago ha planteado estas preguntas tras argumentar, en la exposición de motivos, que "los trabajadores de una de las principales empresas industriales de Córdoba, Hitachi Energy, se encuentran en una tensa situación de huelga, tratando de reivindicar mejores condiciones para la plantilla", pero, "en medio de estas reivindicaciones, la empresa ha tomado la decisión de sancionar a 76 huelguistas con la apertura de un expediente disciplinario".

Estos expedientes pueden acarrear a los trabajadores, según ha informado el sindicado CCOO Córdoba y ha reflejado Santiago en su pregunta, la "suspensión de empleo y sueldo y/o el despido disciplinario", y son la consecuencia de "haber participado en una asamblea pacífica en la fábrica, surgida a raíz de darse a conocer los expedientes abiertos al presidente del comité de empresa y al secretario del mismo".

Santiago ha añadido que, para la representación sindical, Hitachi Energy "no tiene ninguna intención de desescalar la actual situación de tensión, como lo demuestran las sanciones, los cierres, y su negativa a acudir al Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (CARL) para tratar de retomar el diálogo y la negociación".

De hecho, según ha indicado el portavoz de IU en el Congreso, "el comité de empresa denuncia que la compañía está intimidando a los trabajadores" expedientados, pues, para darles cuenta de que se tomaba tal medida contra ellos, el pasado jueves se les condujo hasta donde se les hizo entrega de la comunicación correspondiente "escoltados por vigilantes de seguridad, como si fueran delincuentes o peligrosos".

Además, según ha señalado CCOO y ha recogido Santiago en su exposición de motivos, la dirección de la factoría "coacciona" a los trabajadores a los que ha expedientado "diciéndoles que, en función de la versión que den en sus alegaciones, habrá una sanción u otra".

A juicio del diputado por Córdoba, "es inexcusable el castigo y el maltrato" que Hitachi Energy "está dando a los trabajadores", que solo están "ejerciendo su legítimo derecho a huelga", por lo que ha exigido a la empresa "la retirada de las sanciones a los huelguistas y un acuerdo justo" para el convenio colectivo "en una empresa que, además, acumula beneficios", añadiendo que "los derechos se ejercen, no se sancionan".