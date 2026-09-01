IU presenta una iniciativa en el Congreso para que Deoleo no pase a manos extranjeras por su "carácter estratégico"

El diputado de IU por Córdoba Enrique Santiago visita una cooperativa aceitera en Córdoba junto al diputado autonómico de Por Andalucía Ernesto Alba. (Foto de archivo). - IU

MADRID/SEVILLA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida (IU) ha reivindicado el "carácter estratégico para Andalucía y para el conjunto del Estado" de Deoleo, compañía "puntera" en el sector alimentario y de comercialización de aceite de oliva en proceso de venta, y ha presentado una iniciativa en el Congreso de los Diputados para evitar que pase a manos extranjeras.

Además, desde IU preguntan a los responsables competentes del Gobierno de España sobre "qué medidas piensa adoptar" ante un supuesto cambio cercano de propietarios para que --según han explicado en un comunicado difundido este martes-- se tengan en cuenta, "además de los criterios estrictamente financieros, el interés estratégico del sector oleícola, el mantenimiento del empleo y de la actividad industrial en Andalucía, y los intereses de los productores y trabajadores vinculados a la compañía".

De esta manera, el portavoz de IU en el Congreso y diputado por Córdoba, Enrique Santiago, junto a los también parlamentarios andaluces de esta formación Toni Valero --quien además es el coordinador general de IU Andalucía-- y Engracia Rivera han registrado este martes una iniciativa en la Cámara Baja donde plantean al Ejecutivo que detalle por escrito su valoración sobre si esta eventual adquisición de Deoleo por un grupo extranjero o por un fondo de inversión "puede afectar a la soberanía alimentaria, a la capacidad productiva del sector oleícola español o a la conservación en nuestro país del valor añadido generado por la producción de aceite de oliva".

Desde IU reivindican la "especial relevancia" que tiene a día de hoy la situación de Deoleo --propietaria de marcas de referencia como Carbonell y Koipe--, ante las informaciones que apuntan a que entre las empresas interesadas en su adquisición está la italiana Coricelli, que habría elevado su oferta hasta los 500 millones de euros.

Para Izquierda Unida, esta venta "trasciende lo que sería una operación empresarial concreta", al tratarse de una compañía sobre la que "resulta necesario garantizar que las decisiones sobre su futuro tengan en cuenta no solo criterios económicos, sino también la soberanía alimentaria, el empleo, el arraigo industrial y la capacidad de nuestro país para mantener el control sobre sectores esenciales de su economía".

Enrique Santiago, Toni Valero y Engracia Rivera han trasladado también esta "preocupación" a las organizaciones sindicales, y subrayan que, en un contexto en el que el sector oleícola español "mira intranquilo el incremento de las importaciones de aceite procedentes de terceros países como Túnez o Marruecos", sindicatos como CCOO reclaman que "el futuro comprador de Deoleo garantice el empleo de calidad y el arraigo industrial en Andalucía".