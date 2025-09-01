IU presenta un proyecto de desarrollo para el mundo rural centrado en su "transformación laboral, económica y ecológica"

El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ofrece una rueda de prensa en el inicio del curso político. A 1 de septiembre de 2025, en Sevilla, Andalucía (España).El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha querido iniciar - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida (IU) va a presentar este lunes, 1 de septiembre, a su Colegiada federal "un proyecto de desarrollo para el mundo rural que ponga el mundo rural en el centro de un proyecto político de transformación laboral, económica y ecológica".

Así lo ha anunciado el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, en una rueda de prensa en Sevilla en la que se ha referido a la crisis que se ha vivido este verano en España por la coincidencia de graves incendios forestales que han afectado a varias comunidades autónomas, hasta el punto de que el actual 2025 está siendo "el año con más hectáreas devastadas de nuestro país", según ha lamentado.

Maíllo ha reivindicado "la necesidad de que esta crisis ecosocial tenga una respuesta, que tiene que venir desde un programa que no tiene que ser un proyecto elaborado de manera improvisada", según ha apostillado, y al hilo ha señalado que IU tiene elaboradas "desde hace ya muchos años propuestas para el mundo rural, que tienen que ver con la elaboración y el cuidado medioambiental".

Ha agregado que entre esas propuestas figuran también iniciativas como "el trabajo mínimo garantizado, con una garantía desde lo público de generación de empleo, y que en el ámbito ambiental tiene que ver con la prevención y la reforestación de las zonas forestales, aprovechando desde esa creación de empleo público la política mejor contra incendios", que pasa por "limpiar los bosques en invierno", ha remarcado.

De igual modo, Maíllo ha criticado la política de "privatización de los servicios de mantenimiento forestal" que, según ha denunciado, aplican gobiernos del Partido Popular, así como se ha referido al "contexto" que se da de "un mundo rural que se está despoblando y que solamente puede garantizar la fijación de territorio con renovación generacional y políticas integrales que tienen que ver también con la política de vivienda muchas veces carente en la zona de la España vaciada", ha abundado.

Asimismo, el dirigente de IU ha anunciado que a finales de esta semana, entre el próximo jueves y viernes, se desplazará a León "para visitar sobre todo la zona de Las Médulas y hablar con los vecinos, con las asociaciones y organizaciones sociales, ecológicas y sindicales" de este espacio afectado por alguno de los incendios forestales más graves de este verano, que "deben ser atendidos en sus reivindicaciones y en sus cuidados", según ha remachado Maíllo, quien estará acompañado en esta visita por el coordinador de Izquierda Unida de Castilla y León, Juan Gascón, según ha concretado.

Maíllo ha subrayado que IU cuenta con propuestas para el mundo rural que las confecciona desde el propio mundo rural en el que la organización cuenta con "representación institucional", en cuanto que forma parte de gobiernos locales o tiene presencia en forma de asambleas y grupos municipales, y ha concluido avanzando que Izquierda Unida va a iniciar "un recorrido por la España rural" para presentar "propuestas que han surgido de los propios territorios".