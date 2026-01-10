IU presentará su candidatura para presidir el Ayuntamiento de Villatorres (Jaén)

Archivo - Vista de Villatorres en imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE VILLATORRES - Archivo

SEVILLA 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de Izquierda Unida (IU) de Villatorres ha señalado que el PSOE "entregará la alcaldía de Villatorres al PP", señalando que el próximo miércoles, a las 18,00 horas, se celebrará el pleno en el que el actual alcalde de Villatorres, el socialista Diego Calles, junto a todo su grupo municipal, votará al candidato del Partido Popular en las pasadas elecciones, Francisco Almagro, otorgándole la Alcaldía de Villatorres lo que resta de legislatura, hasta mayo de 2027.

Ante esta situación, el grupo municipal y su portavoz, Miguel Manuel García Moreno, presentarán su candidatura el próximo día 14 para presidir el Ayuntamiento de Villatorres.

Desde Izquierda Unida Villatorres han calificado esta decisión como "un error histórico y una traición absoluta a los vecinos del municipio y a los propios votantes del PSOE", según ha señalado el partido en una nota de prensa.

Se trata, han añadido, de "una decisión motivada únicamente por ansias de poder que se materializó en este pacto que arrebató la Alcaldía a IU, fuerza ganadora de las elecciones, y que supuso una auténtica vergüenza para el socialismo a todos los niveles, aunque nadie dentro del partido fue capaz de frenarlo".

De esta manera, IU ha afirmado que "esta maniobra no cuenta con el respaldo de Pedro Sánchez ni de la dirección andaluza encabezada por María Jesús Montero, pero eso no ha impedido al PSOE local actuar de espaldas a la ciudadanía y en contra de la mayoría social de Villatorres".

El citado comunicado también ha señalado que tras aprobarse los sueldos "más altos de la historia del Ayuntamiento, la gestión municipal ha quedado sumida en una profunda parálisis".

"La prueba más evidente es la incapacidad de aprobar un presupuesto municipal en tres años, a pesar de contar con mayoría absoluta entre ambos partidos", ha afirmado.

En este sentido, Izquierda Unida ha criticado al PP señalando que "durante años ha defendido que debe gobernar la fuerza más votada y ahora acepta sin escrúpulos la Alcaldía siendo la formación menos votada y con uno de los peores resultados de su historia en el municipio".