IU presentará mociones contra acuerdo UE-Mercosur y "recortes" en la PAC en ayuntamientos y diputaciones andaluzas

SEVILLA 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

IU Andalucía presentará en todos los ayuntamientos y diputaciones de Andalucía una moción en defensa de la agricultura y la ganadería social y profesional, y en contra del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Mercosur, así como de los "recortes" previstos en la Política Agraria Común (PAC).

El coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero, ha señalado que "estamos frontalmente en contra de este tratado porque supone un ataque directo al campo andaluz y a la mitad de nuestros municipios, que tienen en el sector agrícola su principal fuente de empleo".

"El acuerdo UE-Mercosur obligará a nuestros agricultores y ganaderos a competir en condiciones de absoluta deslealtad con importaciones que no cumplen los mismos estándares ambientales, laborales, sanitarios y de bienestar animal que exigimos aquí", ha añadido Valero, al tiempo que ha subrayado que "mientras se abre la puerta a esta competencia desleal, se recorta un 22% la PAC para multiplicar por cinco el gasto militar".

De igual modo, el coordinador general de IU Andalucía ha criticado a PP y PSOE: "Resulta escandaloso que PP y PSOE, con discursos distintos, coincidan en sacrificar al campo andaluz en favor del libre comercio y los intereses de las grandes multinacionales. Del mismo modo, PP y Vox respaldan una estrategia de rearme europeo financiada a costa de los fondos agrarios, lo que supone una agresión directa al medio rural".

Valero ha señalado que "en Andalucía, donde la agricultura y la ganadería son fundamentales para fijar población y combatir la despoblación, no podemos permanecer de brazos cruzados ante unas decisiones que ponen en riesgo el futuro de nuestros pueblos y nuestra soberanía alimentaria".

La moción, que será presentada en todas las corporaciones locales y provinciales andaluzas, incluye "el rechazo expreso al Acuerdo UE-Mercosur, la exigencia de una PAC fuerte y bien financiada, el rechazo a los recortes derivados de la orientación belicista del presupuesto europeo, y el apoyo a las movilizaciones del sector agrario".

"Desde el ámbito municipal, como administración más cercana a la ciudadanía, tenemos la responsabilidad de hacer oír nuestra voz en defensa de quienes producen nuestros alimentos y cuidan nuestro territorio", ha concluido Valero.