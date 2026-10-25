IU propone a José Carlos Ruiz Morales como candidato para ocupar el segundo escaño en la Diputación de Córdoba

Archivo - El coordinador provincial de IU en Córdoba, Sebastián Pérez. - IU - Archivo

CÓRDOBA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La dirección provincial de Izquierda Unida propondrá al concejal de Hacemos Córdoba, José Carlos Ruiz Morales, para acompañar a Irene Ruiz en el grupo provincial y "reforzar la defensa de los servicios públicos y de los municipios de la provincia".

Según ha informado el conjunto en un comunicado, la candidatura, aprobada en los órganos de IU desde hace varios días, se someterá a votación este lunes, 26 de octubre, entre los concejales y concejalas del partido judicial de Córdoba.

Desde la dirección provincial destacan que Ruiz Morales es una "persona joven, comprometida y conocedora de la realidad de Córdoba, así como de los problemas que afrontan los municipios de la provincia".

IU subraya que su trabajo en la Diputación tiene como "prioridad conseguir que la institución provincial invierta en los municipios para mejorar las infraestructuras y garantizar unos servicios públicos de calidad".

La organización defiende que "los recursos provinciales deben contribuir a reducir las desigualdades entre localidades, reforzar la autonomía de los ayuntamientos y promover políticas de sostenibilidad y protección del entorno, sin olvidar la recuperación y defensa de la memoria democrática".