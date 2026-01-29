IU reclama un programa extraordinario de financiación para reparar los daños del temporal en la provincia de Córdoba

El diputado de IU en la Diputación de Córdoba José Manuel Cobo (dhca.) y el alcalde de Carcabuey y responsable provincial del Área Institucional de IU Córdoba, Juan Miguel Sánchez. - IU

CÓRDOBA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El diputado de IU en la Diputación de Córdoba José Manuel Cobo y el alcalde de Carcabuey y responsable provincial del Área Institucional de IU Córdoba, Juan Miguel Sánchez, han reclamado la puesta en marcha de "un programa extraordinario de financiación y una respuesta coordinada" ante los "graves daños" provocados por los últimos temporales en la provincia.

Tal y como ha indicado IU en una nota, Cobo ha explicado que la provincia está sufriendo episodios meteorológicos "muy adversos", con alertas amarillas por lluvias y naranjas por viento que han provocado destrozos en carreteras, caminos rurales y edificios públicos. "La magnitud de los daños hace necesaria una respuesta supramunicipal", ha señalado, apelando a la Diputación de Córdoba para que lidere una "actuación extraordinaria".

El diputado provincial ha sido especialmente crítico con la decisión de la Junta de Andalucía de "no suspender las clases durante la alerta naranja", una medida que ha calificado de "irresponsable". "Se ha puesto en peligro a niños y a sus familias, obligándoles a desplazarse en unas condiciones meteorológicas muy adversas, con centros educativos que además sufren una evidente falta de mantenimiento", ha afirmado.

Desde IU se reclama la puesta en marcha inmediata de un programa extraordinario de actuación y reparación, "con agilidad administrativa y con la coordinación técnica de la Diputación con los ayuntamientos, a través de una mesa de trabajo que permita actuar con rapidez y eficacia".

Por su parte, el alcalde de Carcabuey y responsable provincial del Área Institucional de IU Córdoba, Juan Miguel Sánchez, ha trasladado la situación que están viviendo los municipios, señalando que los daños se han producido en toda la provincia. Entre los casos más graves ha citado "la pérdida de parte de la cubierta del pabellón de deportes de Doña Mencía, los destrozos en el campo de fútbol, el polígono de Los Ruedos y el propio Ayuntamiento de Cañete de las Torres, las inundaciones y desbordamientos en Villafranca de Córdoba o la rotura de una cristalera en un instituto de Nueva Carteya, además de incidencias en municipios como El Carpio, Montalbán, La Rambla o Montemayor, entre otros".

"Los caminos rurales están siendo especialmente afectados, lo que supone un nuevo golpe para la agricultura y la ganadería, y necesitan una reparación urgente para recuperar la normalidad", ha advertido Sánchez, quien ha reclamado una respuesta "rápida y ágil de todas las administraciones".

Igualmente, Sánchez ha requerido a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir el mantenimiento y limpieza de los arroyos, señalando que la "falta de actuación en los cauces contribuye a los desbordamientos e inundaciones que se están produciendo en distintos municipios".

Por último, Sánchez ha querido agradecer expresamente el trabajo de los servicios públicos municipales, entre ellos los servicios de limpieza y mantenimiento, la Policía Local, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los bomberos del Consorcio Provincial de la Diputación, los guardas rurales y el conjunto del personal municipal, "que llevan varios días trabajando intensamente en los pueblos de la provincia para dar respuesta a las incidencias provocadas por los temporales".