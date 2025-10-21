IU señala que si el SAS "borra historiales" de mamografías es para evitar que "se sepa que la privatización es criminal"

El secretario General del PCA y candidato de IU a la Junta de Andalucía, Ernesto Alba, en una imagen de archivo. - Álex Zea - Europa Press

SEVILLA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del Partido Comunista de Andalucía (PCA) y candidato de Izquierda Unida Andalucía a la Presidencia de la Junta, Ernesto Alba, ha considerado este martes tras la denuncia presentada por la Asociación de Mujeres del Cáncer de Mama (Amama) en la Fiscalía Superior de Andalucía sobre la "presunta destrucción" de mamografías del programa de cribado de esta enfermedad por parte del Servicio Andaluz de Salud (SAS) obedece a que "está borrando los historiales para que no se sepa que su política de privatización es criminal".

En una nota de audio remitida a los medios de comunicación, Alba ha considerado sobre esa denuncia de Amama que "el PP no tiene suficiente con poner en peligro a las mujeres andaluzas".

Ha sostenido el dirigente de IU que el problema de la comunicación de los resultados de las mamografías con resultados no concluyentes "es sólo la punta del iceberg" de una estrategia de fondo por parte del Gobierno andaluz que ha descrito como "regalar la sanidad pública a las empresas privadas", por lo que ha reclamado que "se hagan públicos los datos de otros cribados como el de cervix y el de colón".

El escrito que ha presentado Amama ante la Fiscalía Superior reclama la intervención o copia de los servidores y plataformas del SAS "a fin de evitar la destrucción o manipulación" de pruebas.

En una rueda de prensa ofrecida a las puertas de la Audiencia Provincial de Sevilla, la presidenta de Amama, Ángela Claverol, ha explicado que la asociación ha dado este paso después de recibir en las dos últimas semanas "quejas de usuarias" en las que advertían de que "presuntamente" se "habrían borrado" mamografías y pruebas de la plataforma clic salud y del Diraya.