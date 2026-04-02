IU y Sumar abordan con Podemos si repiten en Por Andalucía el 17M a un día de que se cierren las coaliciones

El coordinador federal de IU y candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, atiende a los medios de comunicación en el Parlamento de Andalucía, a 17 de marzo de 2026 en Sevilla (Foto de archivo). - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los partidos que integran la candidatura 'Por Andalucía' para las elecciones autonómicas del 17 de mayo --Izquierda Unida (IU), Movimiento Sumar, Iniciativa del Pueblo Andaluz, Alternativa Republicana y Partido Verde Andaluz-- han convocado a Podemos a una reunión de la mesa de las formaciones que integran esta confluencia este jueves, 2 de abril, cuya finalidad es concretar el registro formal de la coalición ante la Junta Electoral, en los plazos precisos que marca la ley, que finalizan al día siguiente, el viernes, 3 de abril.

De llegarse a un acuerdo, IU y Podemos volverían a confluir de cara a las elecciones andaluzas del 17 de mayo en torno a la candidatura de 'Por Andalucía', como ya ocurrió en los anteriores comicios autonómicos del 19 de junio de 2022, si bien entonces las negociaciones entre estos partidos apuraron tanto los plazos que finalmente los candidatos de Podemos tuvieron que integrarse como independientes en las listas, porque su registro en la coalición llegó por unos minutos fuera del plazo establecido.

En aquellos comicios de 2022, Por Andalucía contó con Inma Nieto, de IU, como candidata a la Presidencia de la Junta, y aunó a IU, Más País Andalucía --formación actualmente referenciada en Movimiento Sumar--, Iniciativa del Pueblo Andaluz, Verdes-Equo, Alianza Verde y Podemos Andalucía.

Finalmente, la coalición obtuvo cinco escaños en el Parlamento andaluz, de los que tres correspondían a candidatos procedentes de Podemos --Juan Antonio Delgado, Alejandra Durán y José Manuel Gómez Jurado--, uno a IU --la citada Inma Nieto, que ha ejercido como portavoz del grupo durante la legislatura--, y uno a Más País Andalucía a través de Esperanza Gómez.

El presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), anunció la disolución del Parlamento y la convocatoria de elecciones para el 17 de mayo el pasado 23 de marzo, y para entonces tanto Por Andalucía como Podemos Andalucía habían designado a sus correspondientes candidatos a la Junta; en concreto, el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, en el primer caso, y el diputado autonómico Juan Antonio Delgado en el caso de Podemos.

De este modo, y a tenor también de las declaraciones de ambas partes, que daban por cerradas sus candidaturas, parecía confirmado que, en esta ocasión, IU y Sumar concurrían por separado respecto a Podemos, que, por su parte, anunciaba que acudiría a la cita con las urnas en coalición con Alianza Verde.

Sin embargo, tras los comicios de Castilla y León del pasado 15 de marzo, en los que ni la candidatura de IU y Sumar, ni la que Podemos presentó por separado lograron representación en las Cortes de dicha autonomía, y al hilo de la convocatoria formal de elecciones, por parte de Podemos Andalucía se trasladaba la semana pasada que ofrecían su "mano tendida" al candidato Antonio Maíllo para conformar una candidatura unitaria en el marco de 'Por Andalucía'.

Dicho giro de posición ha contado con el aval de la dirección estatal de Podemos, a tenor de lo que declaraba el pasado lunes su secretario de Organización, Pablo Fernández, que incidía en el mensaje de "mano tendida" a Antonio Maíllo para una candidatura de unidad en el ámbito de 'Por Andalucía'.

Al día siguiente, este pasado martes, Podemos abría una consulta exprés entre sus bases para que éstas ratificaran o no ese ofrecimiento a los partidos de 'Por Andalucía', que concluía a las 17,00 horas de este miércoles.

En concreto, la pregunta sometida al criterio de las bases en dicha consulta era: "¿Estás conforme con que Podemos Andalucía busque los acuerdos necesarios para conseguir una candidatura más amplia y unitaria posible para las próximas elecciones andaluzas?".

Según informaba Podemos este miércoles, la consulta ha contado con la participación de 5.710 personas, de las que 4.648 (81,4%) han manifestado su respaldo a esta opción, mientras que 684 (11,98%) se han pronunciado en sentido contrario, y 378 (6,62%) participantes no han optado por ninguna de las opciones.

Así las cosas, los representantes de Podemos asistirán este jueves, 2 de abril, "con el aval de los inscritos" a la reunión que los partidos que integran la candidatura 'Por Andalucía' han convocado para decidir si finalmente vuelven a confluir en torno a dicha coalición en los comicios andaluces.

En caso de que se consiguiera ese pacto de confluencia, se rompería la tendencia de división entre Podemos e IU y Sumar que ha sido la tónica en las últimas elecciones de Aragón y Castilla y León. En cambio, IU y Podemos sí concurrieron juntos en los comicios extremeños, bajo la candidatura de Unidas por Extremadura.



