IU y Vox exigen "normalidad democrática" en el Ayuntamiento de Lopera (Jaén) tras "15 meses sin plenos ordinarios"

Ayuntamiento de Lopera. - AYUNTAMIENTO DE LOPERA

LOPERA (JAÉN), 9 (EUROPA PRESS)

Izquierda Unida y Vox han defendido la necesidad de recuperar la "normalidad democrática" en el Ayuntamiento de Lopera (Jaén), después de que el equipo de gobierno (PSOE) lleve más de un año sin convocar plenos ordinarios.

Una petición en la que han coincidido este miércoles a través de sendos comunicados, en los que aluden a una situación que impide a la oposición ejercer con normalidad su labor de control y priva a la ciudadanía de un espacio fundamental de debate y transparencia.

El portavoz de IU en el Consistorio, Francisco Jesús Sevilla, ha precisado que son 15 los meses "sin plenos ordinarios" y "la propia Junta de Andalucía ha intervenido" tras la denuncia planteada por la formación, que integró el equipo de gobierno en virtud de un pacto con el PSOE que se reompió a finales de 2024.

Al respecto, ha explicado que la delegación territorial competente "ha requerido en varias ocasiones información al Ayuntamiento, sin recibir respuesta, y el pasado 18 de agosto remitió un requerimiento de anulación-subsanación por la no convocatoria de plenos y la no remisión de actos y acuerdos municipales", que está a la espera de respuesta del Consistorio.

"Un ayuntamiento no puede funcionar al margen de los mecanismos de control democrático. Precisamente porque gobiernan en minoría, deberían estar obligados más que nunca a dialogar, negociar, informar y rendir cuentas. La minoría no puede convertirse en una excusa para gobernar de espaldas al pleno y a los vecinos", ha considerado.

Sevilla ha destacado que "el mismo problema de falta de información se está produciendo" con la residencia de personas mayores, gestionada por la Congregación de Hermanas Hospitalarias de Jesús Nazareno y cuyo futuro es incierto ante su "difícil situación económica".

Según ha explicado, el Consistorio creó una mesa de seguimiento, "pero solo se celebró una reunión en junio". "Ahora el Ayuntamiento anuncia ayudas para los residentes. Desde IU consideramos positivo que se busquen soluciones, pero exigimos saber cómo se han decidido, con qué criterios y cuál es la situación actual y el futuro de la residencia tras estas ayudas", ha dicho, no sin reclamar la "convocatoria inmediata" de este órgano.

En todo caso, ha asegurado que desde IU seguirán haciendo su trabajo: "fiscalizar, exigir transparencia, denunciar lo que considera injusto y ofrecer una alternativa de gobierno basada en el trabajo, la cercanía y el respeto a las instituciones". "Lopera merece más. Y desde Izquierda Unida estamos preparados para dar ese paso", ha declarado el portavoz.

PARÁLISIS

También desde Vox se ha denunciado la situación de "parálisis y opacidad" que atraviesa el Ayuntamiento de Lopera y ha recalcado que los plenos municipales son el principal órgano de debate, control y fiscalización de la gestión del equipo de gobierno.

"La falta sistemática de plenos ordinarios limita la capacidad de la oposición para ejercer la labor de los concejales y, sobre todo, dificulta que los vecinos puedan conocer los asuntos que afectan al municipio", ha subrayado el presidente provincial del partido, Gerardo Aceituno.

Ha recordado que la periodicidad de las sesiones no es decisión del equipo de gobierno, sino que recae en la Corporación y, en el caso de Lopera, "acordó que las sesiones ordinarias fueran cada tres meses, fijando enero, abril, julio y noviembre para su celebración".

Asimismo, ha afeado al equipo de gobierno socialista la sustitución de los plenos ordinarios por los extraordinarios, "dedicados a cuestiones sobrevenidas o a centrar la crítica institucional en la Junta de Andalucía en lugar de tratar los asuntos de especial relevancia para Lopera".

Aceituno ha hecho hincapié en que llevar "más de un año sin un pleno ordinario" es algo que "no puede normalizarse y que debe corregirse inmediatamente".

A la ausencia de plenos ordinarios, ha sumado la "falta de información actualizada y accesible" sobre la actividad plenaria en la web del Ayuntamiento. "Si la propia web municipal presume de que ofrece información clara, accesible y actualizada para que los ciudadanos puedan conocer y controlar la acción de gobierno, lo mínimo que puede hacer es publicar las actas de los plenos, cosa que no hace", ha dicho.

En este sentido, ha señalado la gravedad que supone que los vecinos "tengan dificultades para conocer qué se debate y qué decisiones adoptan sus representantes", lo que ha calificado como "degradación paulatina de la calidad democrática del Ayuntamiento".

Aceituno ha aseverado que Vox seguirá fiscalizando la gestión municipal y reclamando transparencia, cumplimiento de los acuerdos y respeto a los derechos de los vecinos.

"Lopera no puede estar casi un año sin un espacio normalizado de debate y control político. Esto no es una cuestión burocrática: es democracia. Queremos un ayuntamiento que convoque los plenos que correspondan, cumpla la periodicidad acordada y publique en la web municipal la documentación relativa a las sesiones plenarias", ha concluido.