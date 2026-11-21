El IV Congreso Andaluz de Alzheimer celebrado en Granada. - CONFEDERACIÓN ANDALUZA DE ALZHEIMER

GRANADA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El IV Congreso Andaluz de Alzheimer ha concluido este sábado en el Parque de las Ciencias de Granada poniendo el foco en la protección de los derechos de las personas con demencia, la mejora de la calidad asistencial y la necesidad de trasladar los conocimientos científicos a la práctica cotidiana.

Según han indicado en una nota de prensa, el encuentro, organizado por la Confederación Andaluza de Alzheimer (ConFEAFA) y coorganizado por la Diputación Provincial de Granada, ha cerrado tres jornadas de intercambio científico, profesional y asociativo bajo el lema 'Cambiando la mirada'.

Uno de los asuntos destacados de esta última jornada ha sido el maltrato y la violencia de género en mujeres mayores con deterioro cognitivo, una realidad "frecuentemente silenciada", según ha señalado Gema Pérez Rojo, profesora de la Universidad CEU-San Pablo y codirectora de la Cátedra de Buen Trato a Personas Mayores de la Fundación DomusVi-CEU San Pablo.

La experta ha advertido del "triple estigma" que sufren estas mujeres por el hecho de ser mujeres, mayores y tener demencia, circunstancias en las que pueden confluir violencias mantenidas durante años con nuevas formas de vulnerabilidad y paternalismo.

Pérez Rojo ha explicado que, en determinadas situaciones de maltrato vinculadas al cuidado de personas con deterioro cognitivo, intervienen factores como los síntomas conductuales de la demencia, la sobrecarga de quienes cuidan y la falta de apoyos. En este contexto, ha defendido la "necesidad de superar interpretaciones simplistas" y de "reentrenar la mirada, pasando de juzgar las conductas a comprender las necesidades que pueden encontrarse detrás de ellas".

"Cuidar sin culpabilizar y proporcionar herramientas y apoyos al entorno son aspectos fundamentales para prevenir el maltrato y garantizar una atención basada en la dignidad y los derechos de las personas", ha asegurado la experta.

DEL APRENDIZAJE AL RETO DE MEJORAR LA ATENCIÓN

La presidenta de ConFEAFA, Ángela García Cañete, ha situado el balance de esta cuarta edición en dos conceptos: aprendizaje y reto. Según ha explicado, los conocimientos y experiencias compartidos durante el Congreso deben traducirse en "avances concretos en los centros y asociaciones, mediante la implantación de buenas prácticas, la mejora de la calidad y una atención cada vez más ajustada a las necesidades de las personas con alzhéimer y sus familias".

"El aprendizaje y el reto son las dos palabras que nos deberíamos llevar", ha afirmado García Cañete, quien ha insistido en la "importancia de aplicar lo aprendido para mejorar la atención y los servicios que prestan las entidades del movimiento asociativo".

La presidenta de ConFEAFA ha destacado también el "impulso" que estos encuentros suponen para las asociaciones y sus profesionales, al favorecer el intercambio de experiencias y reforzar el compromiso colectivo. En este sentido, ha señalado que los participantes regresan a sus entidades con "más ganas de hacer cosas, con más ilusión y con más sentido de pertenencia".

CALIDAD ASISTENCIAL

La última jornada ha abordado también la mejora de la calidad de las terapias no farmacológicas, con una sesión a cargo de Silvia Escalada Segura, neuropsicóloga de AFA 'Conde García' de Linares, y Roberto Suárez Canal, neuropsicólogo de ConFEAFA y responsable del proyecto de calidad en terapias no farmacológicas. Ambos han tratado la relación entre los protocolos de implantación de estas intervenciones y los procesos de certificación de calidad.

Asimismo, el programa ha incluido una ponencia sobre el ejercicio terapéutico como modulador del curso del alzhéimer, impartida por Alejandro Heredia Ciuró, de la Universidad de Granada, así como una intervención del doctor en Psicología Jesús González Moreno, de la Universidad de Valencia, dedicada a las terapias para afrontar el estrés y la sobrecarga de las personas cuidadoras.

Estas sesiones han compartido espacio con contenidos orientados al funcionamiento de los servicios y las entidades. María Luisa López Montosa, trabajadora social de los Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento de Alcalá la Real (Jaén), ha abordado las posibilidades de la inteligencia artificial aplicada al trabajo social, mientras que Mariló Almagro Cabrera, presidenta de CEAFA, ha tratado las novedades en la gestión de entidades.

Por su parte, Macarena Pedraza Pedraza, trabajadora social de AFA La Rambla, y José María Cano Rojas, director técnico de AFA Caminar, de Bollullos del Condado, han participado en una sesión sobre buenas prácticas en la gestión y justificación de subvenciones, una cuestión relevante para el funcionamiento de las asociaciones.

TRES JORNADAS PARA CAMBIAR LA MIRADA SOBRE EL ALZHÉIMER

El IV Congreso Andaluz de Alzheimer ha reunido del 19 al 21 de noviembre a especialistas, investigadores, profesionales sociosanitarios, personas con demencia, familiares y representantes del movimiento asociativo para compartir conocimientos y experiencias sobre prevención, diagnóstico, tratamientos, innovación y cuidados.

Entre los contenidos de esta edición han destacado las aplicaciones de la inteligencia artificial y la salud digital, los avances en investigación y diagnóstico, las desigualdades territoriales en el acceso a los recursos, la prevención del suicidio en personas con enfermedades neurodegenerativas y la importancia de una atención coordinada y cercana a las familias.

Con esta cuarta edición, Granada toma el relevo de Jaén (2018), Córdoba (2022) y Huelva (2024), dando continuidad a un espacio de encuentro que busca acercar los avances científicos y las buenas prácticas a la realidad cotidiana de las personas con alzhéimer y otras demencias.