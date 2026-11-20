Participantes en la IV Jornada contra la Violencia de Género de Linares. - AYUNTAMIENTO DE LINARES

LINARES (JAÉN), 20 (EUROPA PRESS)

La IV Jornada contra la Violencia de Género de Linares (Jaén) ha abordado este viernes la violencia vicaria y la trata de mujeres a través de la participación de diferentes profesionales y expertos.

El Auditorio Municipal de El Pósito ha acogido este encuentro en el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, al que han asistido la alcaldesa, Auxi del Olmo, y la delegada territorial de Servicios Sociales, Familias e Igualdad, Ángela Hidalgo.

Esta edición ha contado con dos mesas redondas, moderadas por la abogada Francisca Peralta, según ha informado el Ayuntamiento. En ellas, han intervenido Daniel Bonilla, juez de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Linares; Ana Carolina Parejo, fiscal decana de la Sección Territorial de Linares; Camelia Martos, policía nacional de la Brigada Central contra la Trata de Seres Humanos, y Rafael Rodríguez, guardia civil de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Jaén.

Durante esta jornada también se han entregado reconocimientos a representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad por su labor con las víctimas, así como a los agentes jubilados de la unidad Promupol de la Policía Local de Linares.

La alcaldesa ha señalado la importancia de que las administraciones, instituciones y entidades sigan trabajando de forma conjunta en la lucha contra la lacra social de la violencia de género en sus diferentes manifestaciones.

También la delegada delegada territorial de Servicios Sociales, Familias e Igualdad ha destacado la necesidad de seguir visibilizando realidades como la violencia vicaria y la trata de mujeres con fines de explotación sexual, que deben abordarse desde una perspectiva integral que implique a toda la sociedad.

Además, ha agradecido el trabajo del Ayuntamiento de Linares, de las personas expertas participantes y de todos los profesionales que trabajan diariamente en la prevención, detección y atención a las víctimas, poniendo en valor el conocimiento y las experiencias compartidas durante la jornada.

Hidalgo, finalmente, ha pedido la implicación de toda la sociedad para avanzar hacia una cultura basada en la igualdad y el respeto. Ha asegurado que "cada acción cuenta" en la lucha contra la violencia de género y ha apelado a transformar la reflexión y el conocimiento compartidos en compromiso y acción colectiva. "Queremos que vuelvan los proyectos, la libertad, la confianza y la esperanza. Que vuelva todo, menos el miedo", ha afirmado.