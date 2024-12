Izquierda Unida Andalucía rechaza el acuerdo comercial de Mercosur cerrado en Montevideo

SEVILLA 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

El coordinador de Izquierda Unida en Andalucía, Toni Valero, ha pedido que España "rechace" el acuerdo comercial de Mercosur cerrado este viernes en Montevideo por ser una "amenaza de muerte para la agricultura de nuestro país", ya que impone unas reglas comerciales neoliberales, de las que ha afirmado Valero "solo se beneficia la agroindustria", y perjudican al sector de la "agricultura social y familiar", que es "el que genera empleo de calidad y arraiga población al territorio".

Así lo ha recogido el partido en una nota de prensa, en la que han explicado que este acuerdo de libre comercio "debe ser ratificado" por los países de la Unión Europea para su aprobación definitiva, algo que IU "espera que no llegue a suceder". Por ello, presentaron una Proposición No de Ley en el Congreso de los Diputadas, que pedía al Gobierno que "no aceptase este acuerdo y que tomase medidas contundentes para proteger al sector de la agricultura y la ganadería español".

Asimismo, desde la organización rechazan "ese tipo acuerdos comerciales que permiten la llegada de materias primas sometidas a muchos menos controles, y con unas reglas del mercado que conlleva una competencia desleal de la que salen perdiendo "los agricultores españoles, el medio ambiente, y los consumidores a los que se les ofrecerán productos menos seguros".

La PNL, registrada en el Parlamento, exige al Gobierno español que "promueva un modelo de comercio internacional que priorice la protección de los sectores estratégicos, como el agrario, así como el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible". Además, se subraya "la necesidad de avanzar hacia un comercio más justo que respete los derechos humanos, el clima y la biodiversidad, en línea con las demandas sociales y la lucha contra la crisis climática".

De este modo, Valero ha afirmado que "las grandes empresas y los fondos de inversión se están haciendo con el control de la cadena alimentarias, y que son los únicos beneficiados de los acuerdos de libre comercio".

De igual manera, han lamentado "que los tratados de libre comercio, van en contra de la soberanía alimentaria, y perjudican al medio ambiente ya que rebajan los estándares medioambientales en la producción". Además, "las consecuencias negativas de un tratado de estas características no se vería unicamente en los países de la Unión Europeas, también es negativo para los pequeños productores de América Latina, algo que llevan tiempo denunciando colectivos ecologistas y de productores2, ha sostenido Valero.