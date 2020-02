Jacob Gutiérrez y Silvia Lara ganan por tercera vez el 'Snow Running' de Sierra Nevada

Publicado 02/02/2020 12:53:46 CET

GRANADA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El granadino Jacob Gutiérrez (Cerro del Caballo) ha ganado este domingo su tercer 'Snow Running' consecutivo tras batir el récord de la prueba con un tiempo de una hora cinco minutos cuatro segundos e imponerse a uno de los favoritos de la carrera, el atleta Chema Martínez (una hora nueve minutos), que se ha estrenado en una carrera de montaña por superficie nevadas con un segundo puesto.

Gutiérrez se ha despegado de Chema Martínez en las primeras subidas del recorrido y ha llegado al avituallamiento de Borreguiles (2.700 metros) con medio minuto de ventaja sobre el corredor madrileño, ventaja que ha mantenido hasta el punto más alto de recorrido (2.900 metros), para iniciar un descenso muy rápido, facilitado por la nieve dura y compacta propiciada por la caída de la temperatura al caer la noche, según ha explicado en un comunicado Cetursa.

"Este año las pistas nos han dejado correr porque la nieve estaba dura, he podido tirar fuerte y he tenido suerte porque aquí el que no aprieta no gana", ha señalado el ganador del IX Snow Running Sierra Nevada y campeón de Andalucía de la disciplina.

Ante el dominio de Jacob Gutiérrez se ha rendido el atleta olímpico Chema Martínez, segundo en la línea de meta de Pradollano. El corredor madrileño, que ha perdido algo de tiempo en una de las balizas, ha admitido que el ritmo del granadino "ha sido imposible de seguir". "Ha sido carrera salvaje, he disfrutado muchísimo", ha agregado.

Martínez ha recordado en línea de meta su "idilio" con Sierra Nevada donde "he preparado mundiales y olimpiadas, he corrido mucho por estas montañas". Javier Terrón, ganador de una edición de la prueba, ha quedado tercero.

En categoría femenina, la jiennense Silvia Lara (Sierra Sur Jaén) también ha ganado por tercera vez la carrera de montaña por superficie nevada de Sierra Nevada (en cinco participaciones). Y lo ha vuelto a hacer en solitario. "Me he encontrado muy bien, la meteorología ha acompañado, la nieve estaba en muy buenas condiciones para correr y he podido subir rápida", ha señalado Lara, que ha parado el crono en 1:19:54. Yolanda Fernández del Campo, que ha llegado segunda, ha admitido que Silvia sube "tan bien que, aunque yo bajo mejor, es imposible alcanzarla".