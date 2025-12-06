Jaén abrirá el martes el plazo de inscripción para la Carrera Urbana Internacional Noche de San Antón

Archivo - Fotografía de archivo de podio la Carrera San Antón 2025 - AYUNTAMIENTO - Archivo

JAÉN 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén ha anunciado que el plazo de inscripción para la edición número 43 de la Carrera Urbana Internacional Noche de San Antón, que se celebrará el próximo sábado 17 de enero de 2026, se abrirá el martes 9 de diciembre a las 21.00 horas.

En concreto, estará abierto hasta las 23.59 horas del día 27 del mismo mes o hasta que se agoten los 10.000 dorsales disponibles de la prueba B (adultos) y los 2.000 de la 'A' (infantil). Los interesados en participar podrán inscribirse en la plataforma www.jaenciudaddelatletismo.es, ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

El precio, establecido por la normativa municipal, no cambia con respecto a los últimos años y será de 15 euros en el caso de la carrera de adultos y de tres, en la infantil.

El alcalde de Jaén, Julio Millán, ha felicitado el trabajo realizado por los equipos de la Tenencia de Alcaldía delegada de Deportes con Carlos Alberca al frente, y del Patronato Municipal de Deportes que preside Beatriz López, para "componer todo el puzzle que una carrera de este tipo requiere desde el punto de vista organizativo, logístico y de seguridad para garantizar que la próxima edición de esta carrera vuelva a ser uno de los hitos más emblemáticos del calendario runner de toda la temporada en nuestro país".

Todos los corredores y corredoras que cruzaron la meta en la pasada XXIX Media Maratón 'Ciudad de Jaén' y los finisher, tanto en la categoría masculina como la femenina, de la XXV Carrera Popular y Gran Caminata por la Paz y la Integración, tendrán seis días de plazo para formalizar y abonar su inscripción por el mismo procedimiento, por la fecha límite serán las 23.59 horas del lunes 15 de diciembre.

Pasado ese día, si no se han inscrito, el dorsal quedará libre para otro corredor que haga la inscripción. En el caso de que alguien hubiera conseguido su pre reserva en la media y terminase igualmente la prueba puesta en marcha por el instituto, solo obtendrá una pre reserva, no siendo éstas acumulables.

NOVEDADES

Por otro lado, han detallado que una de las principales de la edición de 2026 es que los corredores populares y la élite saldrán de nuevo en un breve intervalo de minutos, en oleadas, a partir de las 19.50 horas, que es cuando está prevista la salida de los participantes de hand bike y de silla de ruedas.

Un total de 10.000 corredores y corredoras que completarán el circuito de diez kilómetos homologado por la Real Federación Española de Atletismo. La prueba infantil (A), por su parte, será a las 18,30 horas.

En esta edición la carrera escolar se adelanta al día previo, el viernes 16 de enero, para favorecer la participación de los colegios en un día lectivo. La intención es que se celebre el centro, en un recorrido que coincida en parte con el de la primera edición de la San Antón en el entorno de la Plaza de Santa María.

Otra de las novedades de este año, y que responde a una demanda histórica de los participantes, es que las medallas se entregarán a los que consigan finalizar la prueba. También que se organizará una feria del corredor que estará operativa los días previos a la prueba y que tendrá lugar en un céntrico local de la capital.

La bolsa del corredor, por su parte, incluirá un kit del corredor con una camiseta y unos guantes técnicos conmemorativos, además de una braga de cuello. Es decir, todo cuanto incluya está concebido para ser usado el mismo día de la prueba.

En relación con las categorías, han señalado que no cambian con respecto a las últimas ediciones. En este sentido, la prueba A la correrán deportistas sub 12, sub 14 y sub 16, además de, como en la B, corredores y corredoras con algún tipo de discapacidad. En la cita para adultos participarán también inscritos en las edades sub 18, sub 20, sub 23, sénior y máster A, B, C, D, E, F, G y H.

El reglamento al completo y toda la información de interés sobre la XLIIII Carrera Urbana Internacional Noche de San Antón puede consultarse en la página web oficial de la prueba.