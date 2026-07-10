Jaén acoge la clausura el encuentro del proyecto europeo LivingSoiLL para abordar la salud del suelo agrícola

Visita a una finca del proyecto LivingSoill - UJA

JAÉN 10 Jul. (EUROPA PRESS) - -

La Universidad de Jaén (UJA) ha acogido la clausura del encuentro internacional y la asamblea general del proyecto europeo LivingSoiLL --Healthy Soil to Permanent Crops Living Labs--, una cita que durante tres jornadas ha reunido en la institución académica a más de un centenar de investigadores y expertos de países como Francia, Italia, Portugal o Polonia para abordar la conservación y la salud del suelo agrícola.

La coordinadora general de LivingSoiLL, la investigadora portuguesa Cristina da Conceição Ribeiro Carlos, ha realizado un balance positivo de esta tercera reunión presencial del consorcio, que cuenta con 49 entidades asociadas.

"Ha sido una oportunidad magnífica para intercambiar ideas y estrechar lazos", ha destacado, al tiempo que ha valorado que el encuentro ha permitido comprender a fondo las necesidades específicas de los cinco Living Labs participantes y avanzar en "modelos de negocio sostenibles y adaptados a las singularidades de cada territorio".

Por su parte, el profesor de la UJA y coordinador del Living Lab andaluz, Juan Manuel Jurado, ha calificado de "muy positivo" el desarrollo de la asamblea en la sede jiennense. Jurado ha explicado que el objetivo en Andalucía es "demostrar con evidencias científicas que las soluciones para reducir la erosión, mejorar la estructura, la fertilidad y la capacidad de retención de agua del suelo realmente funcionan".

Para ello, el coordinador andaluz ha incidido en el doble esfuerzo de monitorización que se está realizando, evaluando tanto el impacto medioambiental en las fincas como su viabilidad económica.

En este proceso, según ha detallado, se combinan prácticas analíticas tradicionales con tecnología de vanguardia, tales como sensores de humedad y temperatura, estaciones meteorológicas y vuelos de dron con cámaras termográficas y espectrales, cuyos datos se cruzan con imágenes satelitales para ayudar al agricultor a optimizar sus decisiones.

PROGRAMA

El evento, desarrollado en la antigua Escuela de Magisterio de Jaén, ha contado con una agenda de trabajo orientada a la transferencia de conocimiento. Las sesiones comenzaron con la revisión de los marcos de monitorización científica y comunicación, seguidas en la segunda jornada por la sesión interactiva 'World Café' y una mesa redonda con proyectos de la Misión Suelo de la Unión Europea --Trails4Soil y SoilCrates--.

La jornada de clausura ha acogido un taller práctico de codiseño de modelos de negocio. Asimismo, el programa técnico se ha completado con actividades de inmersión en la cultura y el sector de la provincia, como catas dirigidas de aceite de oliva virgen extra, una visita cultural a la Catedral de Jaén y un viaje de campo a Villanueva del Arzobispo (Jaén) para conocer las parcelas de ensayo del proyecto y las instalaciones del Grupo Jaencoop.

El consorcio internacional LivingSoiLL cuenta con una dotación económica global de 12 millones de euros. De este presupuesto, cerca de dos millones de euros se destinan directamente a la provincia de Jaén a través del Living Lab andaluz.

Este laboratorio vivo está enfocado en el desarrollo de soluciones prácticas sobre el terreno para frenar el deterioro de los terrenos de cultivo y optimizar la salud de los suelos agrícolas, situando al sector del olivar como el gran protagonista de sus líneas de investigación.