Jaén acogerá en julio el primer encuentro andaluz de personas adultas autistas

Archivo - Exterior del albergue juvenil de Jaén donde se celebrará el encuentro/Archivo - INTUROJOVEN - Archivo

JAÉN 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La capital jiennense acogerá el próximo 4 de julio el I Encuentro Andaluz de Autismo en Edad Adulta. Se trata de una cita organizada por y para personas adultas autistas que reunirá a entre 55 y 60 participantes procedentes de toda Andalucía con el objetivo de compartir experiencias, conocerse, crear comunidad y reivindicar su lugar en la sociedad.

La iniciativa ha sido impulsada desde la Asociación Asperger TEA Jaén y ha contado con el apoyo económico de Caja Rural, cuya convocatoria de ayudas sirvió como punto de partida para el proyecto.

La idea original surgió de dos personas autistas de la propia asociación durante la realización de unas prácticas de ilustración y diseño, quienes se encargaron de elaborar el vídeo de presentación, el cartel y todos los materiales gráficos del evento.

Desde la organización han destacado en una nota informativa que el autismo es una condición del neurodesarrollo y no una enfermedad, por lo que las personas autistas piensan, perciben y se relacionan con el mundo de manera diferente.

En este sentido, han señalado que, dado que históricamente los recursos y espacios de encuentro se han dirigido casi en exclusiva a la infancia, este evento busca ofrecer un espacio de acompañamiento, especialmente dirigido a quienes han recibido un diagnóstico tardío y carecen de referentes en la vida adulta.

La jornada se inaugurará a las 10,00 horas, en el albergue Inturjoven, con una mesa que contará con la participación de representantes políticos de Jaén y su provincia.

Durante la mañana se desarrollarán tres espacios diferenciados. El primero de ellos consistirá en una charla sobre salud mental que será impartida por Alba Román, divulgadora conocida en redes sociales como @autistadelahostia.

Posteriormente, se celebrará una mesa de experiencias centrada en el ámbito laboral, donde personas autistas expondrán sus logros, retos y salidas profesionales. La mañana concluirá con un espacio de reflexión en torno al empoderamiento, la autodeterminación y el orgullo autista.

Por la tarde, la programación se dividirá en grupos temáticos de conversación y contará con una zona de exposición y artesanía. En este espacio, los participantes podrán mostrar y vender sus propias creaciones artísticas y técnicas, que abarcan disciplinas como la ilustración, la fotografía, el diseño, el crochet, los relatos y la impresión 3D, entre otras.

Este encuentro se enmarca en el trabajo realizado por la Asociación Asperger TEA Jaén, que durante este curso puso en marcha una comunidad de personas adultas autistas en la provincia para ofrecerse apoyo mutuo y acompañamiento diario.

Desde la entidad han reivindicado que la función de las asociaciones del sector debe ser la de apoyar la autodeterminación y el empoderamiento de las personas autistas, limitando su labor en este evento al apoyo logístico para cederles todo el protagonismo.