Jaén acogerá en noviembre la I Jornada de Inteligencia Artificial Responsable en el Ámbito Militar

JAÉN 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Ferias y Congresos de Jaén acogerá el 20 y 21 de noviembre la I Jornada de Inteligencia Artificial Responsable en el Ámbito Militar, organizada por la Secretaría de Estado de Defensa, a través del Centro de Sistemas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la Dirección General de Estrategia e Innovación de la Industria de Defensa.

El encuentro reunirá a representantes del Ministerio de Defensa, empresas del sector tecnológico y universidades españolas, con el objetivo de "promover un uso ético, transparente y seguro de la inteligencia artificial en el ámbito militar", en línea con los compromisos internacionales del proceso REAIM (Responsible AI in the Military Domain).

Tal y como se ha informado desde el Ministerio de Defensa en una nota, asistirán, además, países impulsores de este proceso como Países Bajos y la República de Corea. La jornada forma parte de las actividades preparatorias de la III Cumbre Internacional sobre el Uso Responsable de la IA en el Ámbito Militar, que se celebrará próximamente en España. Esta cumbre mundial busca consolidar los principios de responsabilidad, control humano y gobernanza ética de la IA en contextos de defensa y seguridad.

El en Jaén evento se desarrollará en sesiones plenarias y mesas redondas organizadas en torno a tres ejes temáticos como son la comprensión técnica y aseguramiento de la IA responsable, que incluirá debate sobre la evolución tecnológica, la explicabilidad, la trazabilidad y el control humano.

El segundo eje es el de las aplicaciones de la IA en el ámbito militar, con presentación de casos de uso en operaciones, logística predictiva, ciberdefensa, mantenimiento, apoyo a la toma de decisiones y formación.

Por último, el tercer eje será el de la gobernanza y ética. De esta forma, se harán análisis de los marcos normativos y éticos internacionales, se abordarán medidas de fomento de la confianza, y propuestas para una gobernanza multilateral coherente.

En paralelo, se celebrará una experiencia 'Prompt-a-thon IA', en la que varios equipos de trabajo colaborarán para resolver retos reales mediante el diseño estratégico de instrucciones para la IA, fomentando la creatividad y la innovación.

Simultáneamente, habrá una exposición de soluciones de IA orientadas a la responsabilidad en el ámbito militar, mientras que las mesas redondas contarán con la participación de fabricantes, investigadores y académicos que expondrán su visión.

El evento está orientado a personal del Ministerio de Defensa, empresas del sector tecnológico y de defensa, y universidades con convenios de colaboración con las Fuerzas Armadas. También está prevista la asistencia de representantes de los Ministerios de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación (MAEUEC) y de Transformación Digital y Función Pública (MTDyFP), involucrados en la preparación de la III Cumbre REAIM.

Con esta jornada, el Ministerio de Defensa pretende también reafirmar su compromiso con "la innovación responsable, la colaboración público-privada y la formación avanzada en tecnologías emergentes", además, de la apuesta estratégica y tecnológica que ya hizo en Jaén con la implatación en la capital jiennense del Centro Tecnológico de Desarrollo y Experimentación (Cetedex).

Entre los objetivos finales de la jornada está el promover que el desarrollo y uso de la inteligencia artificial en la defensa nacional se realice conforme a los más altos estándares éticos, técnicos y legales, fortaleciendo la seguridad y la paz internacionales.