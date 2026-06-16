Jaén activa la preemergencia tras una tromba de agua con 110 incidencias, cortes eléctricos y anegaciones

Anegaciones en la capital. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén ha activado en la tarde de este martes la fase de preemergencia tras una tromba de agua registrada sobre la capital que ha dejado más de 30 litros en 20 minutos. Aunque no se han producido daños personales, se han contabilizado 110 incidencias, principalmente por anegaciones, y también se han registrado cortes en el suministro eléctrico.

Según ha informado el Consistorio en una nota, los distintos servicios municipales trabajan desde la activación del protocolo en la evaluación de daños, la gestión de incidencias y la recuperación progresiva de la normalidad en servicios públicos, como el aparcamiento de la Plaza de la Constitución, cuyo acceso ha quedado anegado, sin que se hayan visto afectadas las plantas de estacionamiento.

Bomberos, Policía Local y Protección Civil han atendido un total de 110 avisos por entradas de agua en establecimientos, portales y otros puntos de la ciudad. En el caso del aparcamiento de la Constitución, la empresa gestora ha informado de que todas sus plantas se han visto afectadas por el agua, aunque sin daños personales. El recinto ha sido precintado como medida preventiva.

En distintos puntos de la ciudad se han registrado cortes en el suministro eléctrico, según las llamadas recibidas por la Policía Local. La empresa responsable trabaja ya en su restablecimiento.

Por su parte, los Bomberos también han intervenido en un incendio en un transformador situado en la carretera de La Guardia, del que por el momento se desconoce si guarda relación con estas incidencias eléctricas. En la zona de Los Puentes no se han registrado incidencias de relevancia, más allá de alguna salida de cauce puntual, sin daños personales ni materiales de importancia.