Jaén celebra este jueves la fiesta de la Virgen de la Capilla, con ofrenda floral y procesión como citas destacadas

Presentación de la ofrenda floral a la Virgen de la Capilla. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Jaén celebra este jueves la jornada central de las fiestas en honor a la Virgen de la Capilla, en la que destacan la ofrenda floral prevista por la mañana y la procesión ya por la tarde.

La concejala de Cultura y Turismo, María Espejo, junto con la presidenta de la Asociación Lola Torres, Desiré Amaro, ha presentado este miércoles la ofrenda floral a la patrona de la ciudad, que tendrá lugar a las 12,00 horas, según ha informado el Ayuntamiento.

"El motor esencial de esta tradición es, sin duda, la Asociación Lola Torres que, en estrecha colaboración con la Cofradía y el Patronato de Cultura, organizamos este encuentro al que invitamos a sumarse a toda la ciudadanía", ha afirmado la edil.

Ha explicado que el cortejo partirá desde la plaza de Santa María y "realizará un vistoso desfile" por la plaza de San Francisco, Bernabé Soriano, Ignacio Figueroa y Plaza de San Ildefonso, continuando por Teodoro Calvache y Capitán Aranda Baja hasta llegar a la reja de la Capilla y la plaza de San Ildefonso.

"Representantes políticos y de la sociedad civil, así como asociaciones culturales y vecinales, acompañaremos con orgullo a las familias de chirris y pastiras que darán color a nuestras calles" ha comentado Espejo, quien ha añadido que la Banda Municipal de Música encabezará el desfile. Además, al finalizar esta ofrenda floral, interpretará el bolero de Jaén "para iniciar el gran baile colectivo en la plaza".

De su lado, Amaro ha agradecido al Patronato Municipal de Cultura su colaboración, al tiempo que ha valorado esta ofrenda de flores, donde, además de participar los chirris y pastiras de la asociación, acompañados de sus hijos e hijas, "se convoca al pueblo de Jaén".

"Cada año vamos que se aumenta la participación y nos da mucha alegría ver a familias enteras de varias generaciones como aportan su grano de arena a esta ofrenda floral", ha afirmado la presidenta del colectivo Lola Torres.

Ya por la tarde, a partir de las 19,45 horas y desde la Basílica Menor de San Ildefonso, está prevista la procesión de la patrona de Jaén, con un recorrido por las principales calles del centro de la ciudad.

PROGRAMACIÓN

Por otra parte, desde el Ayuntamiento se ha aprovechado para recordar algunas de las propuestas incluidas en la programación de la Feria de la Virgen de la Capilla, que se desarrolla hasta el próximo 14 de junio.

El viernes a las 20,00 horas, la Alameda de Adolfo Suárez acogerá el espectáculo para toda la familia 'The magic show', del mago Jesús Jaén. Este mismo día y la misma hora, la Banda municipal ofrecerá en la plaza de Santa María un concierto tributo a grandes grupos y voces de la historia.

El 13 de junio, la Sociedad Filarmónica de Jaén celebrará en la plaza de San Ildefonso un concierto de pasodobles a las 20,00 horas; mientras que en el Teatro Darymelia está programado el concierto 'Sordatura', a cargo de la Asociación 'Democratizarte'. También el sábado, el Auditorio de la Alameda acogerá el concierto DJ Symphonyc & Royal Film Concert Orchestra.

Ya el domingo, está programada la novillada sin picadores que se celebrará dentro del VIII Certamen Manuel Díaz-Meco y el Nuevo Teatro Infanta Leonor subirá el telón a las 19,00 horas para hacer disfrutar al público con uno de los mejores tributos a Michael Jackson: 'Dancing Machine Michael Jackson Tribute'. Además, a las 21,30 horas, se pondrá en escena en el Darymelia el espectáculo flamenco 'Al compás de mi alma'.