Jaén celebra este sábado la 43ª 'Noche de San Antón' con figuras internacionales del atletismo

Recepción de los atletas que participarán en la edición 43 de la Carrera Internacional 'Noche de San Antón'. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Jaén, Julio Millán, acompañado del Quinto Teniente de alcalde, Carlos Alberca y la concejala de Deportes, Beatriz López, y la diputada de Deportes, África Colomo, han recibido en la tarde de este viernes a los atletas que tomarán este sábado la salida desde la calle Virgen de la Cabeza en la edición 43 de la Carrera Internacional 'Noche de San Antón'.

En este acto, Millán ha valorado que una edición más, las principales figuras del atletismo internacional y nacional del momento van a competir por el podio de una carrera que reunirá, entre otros, al bronce en maratón en los Juegos de Paris 2024, Benson Kipruto, la ganadora del año pasado, la etíope Mekedes Alemeshete y la recientemente proclamada campeona de Europa sub 23 de campo a través, María Forero.

Junto a ellos, desde el Patronato de Deportes de Jaén se ha confirmado un amplio elenco de atletas españoles que juntos atesoran una dilatada experiencia olímpica, mundial y europea, además de títulos nacionales recientes. Entre los habituales en finales de gran campeonato y en podios de ruta, llegarán este sábado a Jaén Daniel Arce, Fernando Carro, Ignacio Fontes u Óscar Gaitán en categoría masculina, junto a Carla Gallardo o Laura Luengo, entre las féminas.

Finalmente, el doble campeón olímpico, Soufiane Bakkali, no tomará la salida debido a una lesión. Pese al contratiempo surgido con el corredor marroquí en las últimas horas el Ayuntamiento ha hecho un esfuerzo más para enriquecer el palmarés con dos atletas kenianos, entre otros.