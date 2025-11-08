Jaén celebrará La Noche en Blanco 2026 el 15 de mayo

Archivo - Imagen de la Noche en Blanco de Jaén - UNIVERSIDAD DE JAÉN - Archivo

JAÉN 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Noche en Blanco 2026 se celebrará en la ciudad de Jaén el próximo 15 de mayo, según el acuerdo alcanzado en la primera reunión técnica preparatoria del evento por las cuatro instituciones organizadoras: la Universidad de Jaén (UJA), el Ayuntamiento, la Diputación Provincial y la Junta de Andalucía.

En la reunión, celebrada en la Antigua Escuela de Magisterio de Jaén, se han fijado los objetivos de 'La Noche en Blanco' en su cita de 2026, que serán, además de continuar contribuyendo dinamizar la cultura y el patrimonio en el casco histórico de la capital, incrementar la oferta cultural de la ciudad, potenciar y fomentar la creación artística de Jaén.

Según destaca la UJA en un comunicado, la celebración de La Noche en Blanco "supone un esfuerzo conjunto y coordinado por parte las principales instituciones competentes en materia cultural por ofrecer a la ciudadanía actividades de distinta índole que se desarrollarán en diferentes emplazamientos del casco histórico de la capital".