Jaén inaugura la Plaza de Jesús Divino Maestro, en reconocimiento al vínculo entre el colegio y el barrio

JAÉN 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén ha oficializado la nueva denominación de la plaza situada frente al colegio Divino Maestro, que pasa a llamarse Plaza de Jesús Divino Maestro, en un acto al que asistieron el alcalde, Julio Millán, la Primera Teniente de alcalde y concejala de Cultura, María Espejo, y concejales del equipo de Gobierno, junto a representantes de la comunidad educativa y religiosa del centro.

Según ha informado el Consistorio en una nota, la modificación del nombre responde a una solicitud de la Hermandad Misionera de Jesús Divino Maestro, respaldada por la AMPA, la dirección del colegio, la asociación de vecinos Cauce y las Misioneras del Divino Maestro, destacando el arraigo de la imagen titular de la Hermandad en la vida del barrio y del centro educativo.

Durante su intervención, Millán ha subrayado que la plaza es un espacio de encuentro diario para familias y alumnado, y que la nueva denominación simboliza "el vínculo entre la comunidad educativa y el barrio". Asimismo, ha valorado la colaboración entre vecinos, asociaciones y entidades, señalando que el Ayuntamiento reconoce y respalda propuestas que surgen del tejido social y educativo de la ciudad.

Por su parte, María Espejo ha destacado el papel de la comunidad educativa en la vida del barrio, resaltando la implicación del profesorado, alumnado y comunidad religiosa en las tradiciones y actividades cotidianas de La Alcantarilla.

En el acto también participaron la hermana mayor de la cofradía, Teresa Castro, y la representante superiora general de la congregación del Divino Maestro, Elisa María Basterrechea, quienes resaltaron la labor conjunta de la Hermandad y del colegio en beneficio de la comunidad educativa y del barrio.

La plaza se encuentra junto a la capilla que alberga la imagen de Jesús Divino Maestro y es considerada un lugar emblemático por la Hermandad, que celebra el décimo aniversario de su erección canónica. La inauguración coincidió con la semana de fiestas del colegio y contó con la participación de la Asociación Musical Blanco Nájera, creada en 2007 por alumnos, familias y profesorado del centro.