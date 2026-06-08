Jaén lidera en Andalucía las ayudas del Gobierno a agricultores por el temporal con 41.787 beneficiarios y 368 millones

El subdelegado del Gobierno, Manuel Fernández, informa sobre las ayudas a agricultores por el tren de borrascas. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

JAÉN 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno de España en Jaén, Manuel Fernández, ha destacado que la provincia lidera en Andalucía la recepción de ayudas a agricultores por el tren de borrascas de principios de este año con 41.787 beneficiarios y 368 millones de euros.

Así lo ha indicado este lunes en una comparecencia para informar sobre los principales detalles del Plan de Ayudas Extraordinarias aprobado por el Gobierno de España para dar respuesta a los graves daños ocasionados por los citados temporales, que tuvieron especial incidencia en el sector agrario de Andalucía y Extremadura.

En este sentido, ha valorado que el Gobierno ha actuado "con inmediatez y con una movilización de recursos a la altura de la situación", de modo que el Ministerio de Agricultura ha puesto en marcha un "plan histórico" con 2.874,1 millones de euros.

Se trata, según ha añadido, de una respuesta de Estado de carácter excepcional, concebida como un escudo de protección social y profesional para sostener la actividad, proteger las rentas y garantizar la continuidad del abastecimiento alimentario tras los daños sufridos a comienzos de año.

Desde el primer momento, el Gobierno activó todos los mecanismos de respuesta a través de la Administración General del Estado, con la implicación de los Ministerios competentes, especialmente el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

El eje principal del plan moviliza 2.174 millones de euros en ayudas directas dirigidas a agricultores, ganaderos, acuicultores y pescadores de 619 municipios de Andalucía y Extremadura. Estas ayudas se conceden de oficio, sin necesidad de solicitud previa, con el objetivo de agilizar su tramitación y reducir la carga administrativa. Asimismo, están exentas de IRPF y del impuesto de Sociedades.

Dentro de este bloque se incluyen las compensaciones por pérdida de renta, con una dotación de 2.121 millones de euros, y las ayudas al seguro agrario, con 43,1 millones, destinadas a cubrir franquicias no indemnizadas y subvencionar el coste de las primas en los municipios afectados.

MEDIDAS QUE YA SE ESTÁN MATERIALIZANDO

El subdelegado ha explicado que estas medidas ya se están materializando con el abono de 1.081.235.841,63 euros a 98.049 titulares de explotaciones agrarias de Andalucía y Extremadura afectados por el tren de borrascas.

Estos beneficiarios forman parte del primer listado de perceptores, que han formalizado la aceptación expresa de la ayuda y la declaración responsable de los daños evaluados de oficio. Estos pagos continuarán en las próximas semanas hasta completar el conjunto de beneficiarios previstos.

En el caso de la provincia de Jaén, ha precisado que "ya se han abonado 368.652.561,52 euros a 41.787 agricultores y ganaderos", lo que sitúa a la provincia como la más beneficiada de Andalucía, con alrededor del 34 por ciento del total de las ayudas al sector agrario en la comunidad.

Igualmente, ha subrayado que esta cuantía supera la dotación de la última campaña de la Política Agraria Común en la provincia, lo que refleja la magnitud del esfuerzo económico realizado para la recuperación del sector.

PROTECCIÓN SOCIAL Y FISCAL

Por otro lado, ha recordado que se han incorporado medidas de protección social, laboral y fiscal para el sector agrario y sus trabajadores. Entre ellas, ha citado la reducción de las peonadas necesarias para acceder al subsidio agrario y la renta agraria, que pasan de 35 a cinco jornadas.

A ello ha sumado la exención del IBI rústico y la reducción de módulos del IRPF para las explotaciones afectadas, así como el blindaje de la Política Agraria Común (PAC) mediante la consideración de estos episodios como causa de fuerza mayor, evitando penalizaciones derivadas de la climatología extrema.

Fernández ha concluido reiterando el compromiso del Gobierno de España con agricultores y ganaderos, subrayando que el objetivo del plan es garantizar la recuperación de las explotaciones, proteger la renta del sector y reforzar su capacidad de resiliencia frente a fenómenos meteorológicos cada vez más intensos.