Jaén Merece Más califica de "intolerable" que el Gobierno le haga "otra 'cobra' ferroviaria" a la provincia

JAÉN, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Jaén Merece Más ha reprochado este sábado al ministro de Transportes, Óscar Puente, que "no sólo no prevea ni una sola mejora en los obsoletos trenes de Jaén, sino que además desde noviembre Almería va a quedar conectada con Madrid a través de Antequera-Córdoba", lo que supone que los almerienses "ya no pasarán por la provincia de Jaén ni habrá parada en Linares, como viene ocurriendo".

"Es una pésima noticia para Jaén y una humillación más escuchar de nuevo cómo a la provincia le van a hacer otra 'cobra' ferroviaria, hace unos años con el AVE de Granada a Madrid y ahora con el tren convencional de Almería a Madrid", ha afirmado el presidente de Jaén Merece Más, Juan Manuel Camacho, quien ha lamentado que "es una vergüenza absoluta y una nueva indignidad contra los jiennenses, al tiempo que el ministro sigue sin recibir a Jaén Merece Más".

En un comunicado, la formación ha puesto de relieve que "la agenda para seguir demantelando el ferrocarril de la provincia de Jaén sigue su curso sin que político alguno le ponga coto y fin", y ha tildado de "intolerable" que el Gobierno de España "saque a Linares de la conexión Almería-Madrid".

"Nos preguntamos dónde está la apuesta por Jaén que el PSOE prometía hace unas semanas y que decían que estaba asegurada sí o sí", ha expresado. Camacho reconoce que, aunque en principio el Gobierno "dice" que va a seguir manteniendo la conexión de Almería con Madrid por Linares por las mañanas y que lo que va a hacer es dar a los almerienses un nuevo recorrido, "no tenemos duda de que éste es un nuevo paso para el futuro desmantelamiento de la línea de tren por la provincia de Jaén".

"Venimos denunciando --ha abundado la formación-- desde hace un lustro que una vez se termine la conexión de Almería con Murcia y el bypass que en noviembre operará entre Almería y Granada, ello supondrá el certificado de muerte de los dos talgos que actualmente circulan por Linares para unir Almería con Madrid y que veremos desaparecer".

Desde Jaén Merece Más han afeado en un comunicado que "así como a los granadinos los llevan a Madrid esquivando la línea recta natural y más rápida que era pasar por Jaén, ahora a los almerienses los van a llevar a Madrid, o bien también sacándolos por Granada-Antequera-Córdoba desde noviembre, o bien por el litoral en el Corredor Mediterráneo".

"Es decir, todo circunvalando la provincia de Jaén, esquivándola, agraviándola y sin pisar un palmo de la provincia, y eso que Jaén está en la zona de paso, junto a Granada y Almería, pero torean a granadinos y almerienses metiéndoles cientos de kilómetros de más con tal de que ningún tren pise tierra jiennense, un maltrato de manual contra los jiennenses y una afrenta a Jaén del todo inadmisible", argumenta Camacho.

Para el partido jiennense, sería necesario que la Universidad de Jaén, los agentes socioeconómicos y todo tipo de colectivos de la provincia organizaran una gran manifestación reclamando el fin del maltrato en infraestructuras y trenes a la provincia de Jaén.

"Estamos luchando estas cuestiones hasta donde podamos. Fue Jaén Merece Más quien visibilizó la 'cobra' del AVE hace unos años y quien de nuevo visibiliza esta nueva afrenta, pero es del todo necesario que la sociedad civil salga a la calle en defensa de los intereses de todos los jiennenses porque los grandes partidos se están riendo de Jaén y están marginando y aislando a la provincia, negándonos oportunidades y forzando a la emigración de nuestros hijos e hijas por relegar a Jaén a la cola de España con las políticas que vienen desarrollando unos y otros desde hace décadas, hundiéndonos", han manifestado desde Jaén Merece Más.