Jaén Merece Más (JM+) asegura que no cederá "ni un milímetro en la exigencia del cumplimiento del pacto" con el PSOE

Imagen de la rueda de prensa de balance de Jaén Merece Más (JM+) con su presidente, Juan Manuel Camacho, en el centro - JM+

JAÉN 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Jaén Merece Más (JM+) ha asegurado que no cederán "ni un milímetro en la exigencia del cumplimiento del pacto" alcanzado con el PSOE y que les mantiene gobernando en coalición con los socialistas en la capital jiennense desde hace un año y medio.

El presidente provincial de JM+, Juan Manuel Camacho, se ha mostrado satisfecho con el nivel de cumplimiento del pacto entre ambas formaciones, aunque ha incidido en que el nivel de fiscalización sobre el mismo va a seguir siendo "constante".

JM+ ha hecho balance de la ejecución del acuerdo programático suscrito con el PSOE y lo ha hecho presentado un informe de ejecución, con el que ha defendido que su presencia se ha convertido en "el motor definitivo para desencallar iniciativas vitales para el territorio", consiguiendo, según la formación, movilizar más de 1.000 millones de euros en proyectos estratégicos de todas las administraciones.

Así lo ha indicado en rueda de prensa el presidente de JM+, Juanma Camacho, que ha puesto el acento en que "la presión" que ejerce la formación para hacer cumplir los acuerdos es "absoluta y sin concesiones".

Camacho ha señalado que JM+ se ha erigido en "la herramienta y la palanca necesaria para abrir de una vez por todas los cajones donde las distintas administraciones mantenían bloqueados proyectos desde hace décadas".

Asimismo, ha repasado los hitos alcanzados en la gestión municipal que van desde la aprobación de los presupuestos después de cerca de nueve años con ellos prorrogados, o las "inversiones sin precedentes" logradas para el Cetedex, infraestructuras hidráulicas, eléctricas y viarias.

Capítulo aparte ha tenido el ferrocarril donde la formación se ha referido a la autorización en Consejo de Ministros de más de 158 millones de euros para la mejora en la línea ferroviaria convencional en la provincia hacia Córdoba y en tramos de 167 kilómetros entre Peñalajo (Ciudad Real) y Espeluy, así como otros 130 millones para la autopista ferroviaria de mercancía que discurrirá por la provincia jiennense.

A nivel local, ha destacado el avance de la" integración ferroviaria con el proyecto de 2,2 millones de euros para la posterior inversión en ejecución prevista de más de 45 millones de euros, coordinada con la inminente reactivación del tranvía de Jaén, así como la inversión de 79 millones de euros en tramos de tren entre Jaén a Córdoba, donde existen más de 47 limitaciones de velocidad por "el deterioro acumulado por décadas y que ahora afronta el Gobierno".

A pesar de todo JM+ no se siente satisfecho en esta materia y sigue reclamando otra inversión de 150 millones para adaptar los trayectos de la línea convencional a las altas prestaciones para reducir los tiempos a Madrid a 2,5 horas.

También en la gestión del día a día para la ciudad de Jaén, JM+ ha propuesto sacar a licitación pública el contrato de la concesionaria de recogida de residuos y limpieza viaria que presta en precario FCC.