Jaén Merece Más (JM+) reprocha al PP que se ponga "de perfil" ante las macroplantas de biogás en la capital

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JAÉN 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de Jaén Merece Más (JM+) ha criticado la postura adoptada por el PP en el Consejo de la Gerencia Municipal de Urbanismo, donde este viernes se ha aprobado la propuesta de desestimación del recurso de reposición presentado por la empresa contra la inadmisión a trámite de su proyecto para implantar una planta de biogás en suelo rústico.

La iniciativa ha salido adelante con los votos favorables de PSOE, JM+ y Vox, mientras que el PP ha optado por la abstención. A través de un comunicado, JM+ ha instado al PP a que "deje de esconderse tras las abstenciones" y aclare públicamente si está a favor o en contra de la instalación de estas macroplantas en la capital.

"No se puede estar permanentemente en la ambigüedad cuando se trata de decisiones que afectan al modelo de ciudad, al medio ambiente y a la salud de los vecinos", ha lamentado la formación, advirtiendo de que la actitud de los populares transmite la sensación de que no quieren definir su respaldo o rechazo a estos proyectos.

Desde JM+ han apuntado que la propuesta de desestimación aprobada por el Consejo de Urbanismo se fundamenta estrictamente en informes de los técnicos municipales y no en criterios políticos. Dichos informes señalan de manera "contundente" que la planta carece de idoneidad urbanística y ambiental para el emplazamiento elegido, existiendo una "incompatibilidad técnica insalvable" entre la actividad industrial proyectada y la protección de la salud en ese entorno.

"Cuando los propios técnicos municipales emiten un informe tan contundente, resulta incomprensible que el Partido Popular vuelva a abstenerse", han subrayado desde JM+, invitando al PP a explicar si comparte las conclusiones técnicas o si, por el contrario, está dispuesto a respaldar un proyecto que carece de viabilidad en esa ubicación.

La formación ha recordado su compromiso con los vecinos de Las Infantas, señalando que en octubre de 2025 ya llevaron al pleno una moción en defensa de sus reivindicaciones frente a este proyecto de planta de biogás, proyectado a poco más de un kilómetro de sus viviendas. Aquella iniciativa, defendida por una representante del barrio y por el concejal de Medio Ambiente de JM+, José María Cano, logró el respaldo de la corporación municipal.

Por último, JM+ ha calificado de "contradicción" la postura de la Junta de Andalucía, a la que señala como principal impulsora de la Estrategia Andaluza del Biogás y de la Alianza Andaluza del Biogás. Para la formación, resulta "difícil de conciliar" que la misma administración que promueve este modelo como herramienta de transición energética sea la responsable de autorizar proyectos que generan una fuerte oposición vecinal por sus impactos ambientales, paisajísticos y en la calidad de vida de las poblaciones afectadas.