Jaén Merece Más reivindica su contribución a la adjudicación de la colección permanente del Museo Íbero

JAÉN 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

Jaén Merece Más ha reivindicado este sábado que la adjudicación de la colección permanente del Museo Íbero, que la Junta de Andalucía acaba de anunciar en este jornada por 3,9 millones de euros, es fruto de su trabajo junto al Partido Popular y felicita a la Junta de Andalucía por el hecho de que, finalmente, haya llevado a término esta licitación.

La Junta de Andalucía ha adjudicado la ejecución de la colección permanente y mobiliario de áreas públicas del Museo Íbero de Jaén por más de 3,9 millones de euros a Acciona Cultural Engineering SAU.

Era la única oferta que quedaba en pie en el proceso de licitación después de que en agosto se anulara la adjudicación inicial de este contrato, una vez que fue estimado el recurso de Acciona contra esa decisión.

El presidente de Jaén Merece Más, Juan Manuel Camacho, ha sostenido que ese procedimiento administrativo nace de los acuerdos entre ambos partidos y las numerosas reuniones en 2024 y ha afirmado en una nota que "la presencia de Jaén Merece Más en la escena política es esencial para que empiecen a desatascarse tantos asuntos enquistados por lustros y, en el caso del Museo Íbero, la hemeroteca recuerda que fue Jaén Merece Más el partido que consiguió en acuerdo con el PP que los presupuestos andaluces recogiera las partidas necesarias".

Camacho apunta que en Sevilla se trató con asiduidad la necesidad de equipar el Museo Íbero para que pueda abrir sus puertas con colección completa y ha recordado en este sentido que, en marzo de 2024, tras la primera crisis de gobierno que atravesaron ambas formaciones en el Ayuntamiento de Jaén, se anunció que se iba a acelerar esta licitación.

"Que hoy ve la luz con su adjudicación y que ya vio como sufría un incremento de partidas en las enmiendas del presupuesto andaluz a raíz de la negociación que llevó a cabo Jaén Merece Más con el PP", ha sostenido en este sentido.

El presidente de Jaén Merece Más ha agradecido al PP esta adjudicación, mientras le recuerda que siguen vigentes acuerdos de gobierno entre ambas formaciones en las localidades jiennenses de Baeza, Santisteban del Puerto y Santiago-Pontones, por lo que ha inferido que "la relación entre PP y JM+ sigue viva" a la espera de la consecución de otros objetivos.

Entre ellos, la aprobación del Plan especial de Empleo para la provincia de Jaén por valor de 7 millones de euros que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, anunciara en diciembre de 2024 durante el Debate sobre el estado de la Comunidad, que era una reivindicación de Jaén Merece Más y sobre el cual considera que debe ser realidad antes de que finalice el año actual, según se anunció desde la Junta de Andalucía y lo volvió a corroborar hace apenas un mes su delegado en Jaén, Jesús Estrella.