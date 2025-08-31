Jaén Merece Más valora "el avance" en la puesta en valor de Los Cañones

Archivo - Pasarela Aledaña Al Río Eliche, En Los Cañones, - EUROPA PRESS/AYUNTAMIENTO DE JAÉN - Archivo

JAÉN 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de Jaén Merece Más ha mostrado su "satisfacción" por el anuncio de la adjudicación de las obras de la segunda fase de recuperación de Los Cañones y la construcción del aparcamiento, previsto para comenzar en septiembre.

En un comunicado han recordado que se trata de un proyecto de adecuación paisajística que contempla la instalación de pequeños puentes, pasarelas y caminos a lo largo de más de 430 metros, con el objetivo de facilitar el acceso y el disfrute de este espacio natural.

La concejala María Espejo ha subrayado que "este avance es fruto del trabajo constante que Jaén Merece Más ha desarrollado en los últimos años para situar la puesta en valor de Los Cañones como una prioridad en la agenda municipal".

"Desde el nacimiento de la plataforma, y posteriormente como partido político, hemos defendido que este paraje debía convertirse en un espacio de referencia tanto para los jiennenses como para quienes nos visitan", ha señalado.

Además, ha recordado que la recuperación de Los Cañones "formaba parte del Acuerdo por Jaén firmado con el Partido Popular, concretamente en la medida 66, lo que refleja el compromiso firme de la formación con este enclave".

Asimismo, ha valorado que este entorno "está protegido desde 2007 dentro del Plan Especial de Protección del Medio Físico y Catálogo de Espacios y Bienes Protegidos de la provincia de Jaén, con la categoría de Paraje Natural de Excepcional Interés".

"Los Cañones, gracias a este proyecto, podrá convertirse en un nuevo atractivo turístico y un recurso de ocio sostenible para la ciudad", ha destacado Espejo, al tiempo que ha incidido en que "este logro responde a una demanda ciudadana que Jaén Merece Más ha defendido de manera constante en beneficio del patrimonio natural de la capital".