Jaén recopila propuestas de mejora en centros educativos de la ciudad y exige a la Junta acometer demandas urgentes

JAÉN, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén está recopilando los daños y desperfectos que el temporal de las últimas semanas ha provocado en los edificios y patios de los colegios de educación Infantil y Primaria de la ciudad. Los primeros contactos los realizan con los equipos directivos de los diferentes centros la concejala de Educación, Eva Funes, y el edil de Mantenimiento Urbano, Javier Padorno, para hacer una relación de daños y trasladar a los diferentes equipos técnicos de varias áreas implicadas, para darles solución.

En este sentido, Padorno ha comentado que algunas actuaciones "se han derivado al área de Medio Ambiente, porque tienen que ver con arbolado, otras se han trasladado a los técnicos que van a coordinar con las compañías aseguradoras aquellas afecciones que ha traído el tren de borrascas, y otras, son las que vamos a incluir en los proyectos de reparación que estamos ya redactando de cara a próximos contratos".

En esa misma línea se ha pronunciado la concejala de Educación, que ha trasladado que "en esta nueva ronda de visita a los colegios el objetivo es valorar esas incidencias y recopilar todas las actuaciones que, especialmente en verano, fuera del periodo lectivo, acometeremos en los colegios de la ciudad en el marco de los contratos de actuación que se viene redactando por los técnicos".

EXIGENCIAS A LA CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO

En el marco de esa ronda de visitas, ambos ediles han puesto de manifiesto la necesidad de que la Junta de Andalucía muestre una sensibilidad similar para acometer las obras que son de sus competencias. "Estamos aportando soluciones desde el Ayuntamiento a las obras y mejoras de manteniendo que son las que corresponden a esta administración pero la Consejería de Educación debe ejecutar su parte para obras de mayor calado, que son necesidades que también nos trasladan los equipos directivos", han señalado.

Ya no solo, señala Funes, "obras que han de contemplarse por el Gobierno andaluz y dotarlas de presupuestos, sino que al menos, se finalicen obras que mantienen dos colegios empantanados como son el Santo Tomás y Nuestra Señora de la Capilla, que ya hace un año alertamos de que tienen obras abandonadas, a medio hacer, con los colegios con algún ala cerrada y que desde hace meses vienen comprometiendo el normal funcionamiento de la actividad lectiva que a afecta a estas dos comunidades educativas".

"Fue una exigencia que ya hicimos el año pasado a nuestra llegada al gobierno municipal, y que doce meses más tarde volvemos a exigir: es urgente que se terminen ya las obras de construcción del ascensor en el colegio Santo Tomás, porque el riesgo en estas semanas atrás es que el tejado está incluso abierto y no cuenta con las medidas de sujeción y seguridad necesarias que obligan a inutilizar clases y dejar sin uso parte del gimnasio, o que incluso no se puedan ofrecer servicios como el de aula matinal en la sala habitual", explica Funes.

Padorno por su parte, asegura que, respecto al colegio de Nuestra Señora de la Capilla, "la situación que se vive es similar por las obras inacabadas de la escalera de emergencia, lo que ha supuesto que un ala del centro esté inutilizada porque tuvo que ser desalojada cuando comenzó el proyecto", en el año 2024.