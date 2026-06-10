Jaén renovará 15.000 luminarias antes de final de año e incorpora un nuevo programa de control horario

El concejal Francisco Lechuga (c), en la reunión con responsables de la concesionaria de la iluminación pública, fuentes ornamentales y semáforos. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén llevará a cabo, antes de final de año, la renovación de 15.000 luminarias de la ciudad, que ha incorporado también un nuevo programa de control horario y de la intensidad lumínica en las principales vías.

Así lo ha indicado este miércoles el concejal del Área Económica y responsable de las Empresas Concesionarias, Francisco Lechuga, tras mantener una reunión con responsables y técnicos de la unión temporal de empresas (UTE) Indra-Aliseda, que tiene adjudicado el servicio de iluminación pública, fuentes ornamentales y semáforos.

El edil ha explicado que, para antes de finales de este 2026, se ha programado una serie de actuaciones que afectarán a la mejora del servicio municipal que se presta en los citados ámbitos.

"Igual que hemos hecho con otras empresas concesionarias como Aqualia en el servicio del agua y alcantarillado o con Alsa en el caso del autobús urbano, también con esta UTE estamos manteniendo contactos periódicos para hacer un seguimiento del contrato y comprobar que aquello que recogen los contratos por los que se viene abonando el coste del servicio, se cumpla", ha afirmado.

Al hilo, ha agradecido "la predisposición de esas empresas, y en este caso, de la UTE encargada de este servicio, para que las mejoras recogidas en los acuerdos se puedan llevar a cabo en los próximos meses".

De esta manera, de la reunión de seguimiento celebrada en el Ayuntamiento se han sacado varios compromisos, entre los que sobresale que "la renovación completa de todas las luminarias de la ciudad, unos 15.000 puntos de luz" antes de final de año. El objetivo es "adaptarlos a las nuevas tecnologías LED que, además, de mejorar esa iluminación va a optimizar el consumo y la emisión de CO2 a la atmósfera".

Junto a ello, la empresa va a incidir en las próximas semanas en "la mejora sustancial de las fuentes públicas". "De hecho, recientemente la actuación que se ha llevado a cabo en la fuente del parque de la Concordia es el tipo de mejora que llevaremos a cabo en otras fuentes de la ciudad, contemplando la nueva fuente ornamental de la plaza de la Constitución una vez que concluya la actuación que se encuentra en la actualidad en licitación", ha comentado.

Del resto de compromisos de la reunión, Lechuga ha destacado "la mejora de la atención a la ciudadanía que esta empresa va a llevar a cabo en relación con sus competencias". Para ello, se va a proponer la apertura de una oficina de atención al público en el centro de Jaén, así como la creación de una aplicación informática para facilitar la atención y recepción de incidencias relacionadas con estos servicios".

La otra pata del contrato, la referida al mantenimiento de semáforos, "también va a permitir que en los próximos meses se llevará a cabo el pintado y limpieza de todos los postes de semáforos e iluminación de Jaén".

Igualmente, junto a la mejora técnica prevista en diferentes ámbitos, el concejal ha anunciado que se ha diseñado un nuevo programa de control horario e intensidad de la iluminación de la capital para garantizar la seguridad de algunas zonas, atender a demandas vecinales, y optimizar la iluminación de calles y plazas.

"De esta forma, en las principales arterias de la ciudad se ha incrementado tanto la intensidad lumínica como el horario de intensidad máxima, ajustándolo al horario estival y aumentado especialmente los fines de semana", ha detallado.