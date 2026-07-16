Muere un motorista de 55 años en una colisión múltiple en la A-4 en Santa Elena (Jaén)

Archivo - Unidad de Guardia Civil de tráfico. - GUARDIA CIVIL - Archivo

JAÉN 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de 55 años ha fallecido en una colisión múltiple con varios vehículos implicados registrada a última hora de este miércoles 15 de julio en la A-4 a la altura de la localidad jiennense de Santa Elena, según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

El siniestro ocurrió minutos antes de las 22.50 horas en el kilómetro 252 de la A-4, sentido Córdoba. Varios ciudadanos llamaron al teléfono 112 para alertar de que una motocicleta, un turismo y un camión habían colisionado y el motorista había quedado herido en el lugar.

La sala coordinadora activó de inmediato a la Guardia Civil de Tráfico, al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, a la Policía Local y a Mantenimiento de Carreteras.

Los sanitarios desplazados a la zona no pudieron hacer nada por salvar la vida del motorista, un varón de 55 años.