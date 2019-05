Jaén suma ya cinco víctimas mortales en accidente laboral y los sindicatos reclaman medidas de prevención

Publicado 30/05/2019 17:56:01 CET

JAÉN, 30 May. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Jaén suma ya cinco víctimas mortales en accidente laboral tras la muerte este martes en Andújar (Jaén) de un trabajador y los sindicatos se han concentrado para denunciar esta situación y reclamar a los empresarios que dejen de considerar la prevención como un gasto e impulsen las medidas necesarias para evitar los accidentes laborales.

El secretario general de UGT en Jaén, Manuel Salazar, ha indicado a los periodistas durante la concentración, que una de las evidencias que hay es que "las empresas no le tienen miedo a la Inspección de Trabajo", por lo que existe cierta relación que acaba en accidentes laborales mortales como el de Andújar donde un trabajador, de 54 años, falleció tras electrocutarse con un cable y caer desde la plataforma elevada en la que trabajaba.

"Estamos recuperando todos los parámetros precrisis menos las inversiones en materia de prevención, que los empresarios consideran un gasto", ha dicho Salazar.

Por su parte, el secretario de Salud Laboral de CCOO en Jaén, Miguel Ángel Salazar, ha subrayado que al margen de la investigación que lleven a cabo los inspectores de trabajo sobre el accidente del martes, lo que resulta "bastante evidente de que no se ha cumplido ni la más mínima medida de prevención".

"No entendemos por qué no hay alarma social y las muertes en el trabajo no están en los debates políticos", ha dicho el dirigente de CCOO, al tiempo que ha subrayado que "seguimos dejándonos muertos cada mes", por lo que ha abogado por "la cultura preventiva" para evitar más pérdidas de vidas humanas.