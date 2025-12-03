'Jaén se viste de Navidad' reunirá el 13 de marzo dos zambombas flamencas y el concurso solidario de cortadores jamón

Presentación de la actividad 'Jaén se viste de Navidad'. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

'Jaén se viste de Navidad' reunirá el 13 de marzo en la plaza de Santa María dos zambombas flamencas y el concurso solidario de cortadores de jamón, aunando tradición, gastronomía y solidaridad.

Se desarrollará por segundo año consecutivo, "tras el éxito de su primera edición" en 2024, gracias a la organización conjunta del Grupo Cuatro Caminos y el Patronato de Cultura y la colaboración de la Asociación Gastronómica Amigos del Santo Reino y La Jamonería de Paco.

Así se ha puesto de relieve este miércoles en la presentación de esta cita, en la que han participado la concejala de Cultura y Turismo, María Espejo; el gerente del grupo Cuatro Caminos, Javier Martínez; el representante de la Asociación Amigos del Santo Reino, José Rodríguez, y la presidenta y la tesorera del colegio de Educación Especial de Virgen de la Capilla, Eva María Tudela y Raquel Molin.

La edil ha explicado que será "una jornada única" en la plaza de Santa María el 13 de diciembre, desde las 18,00 horas y hasta las 00,00 horas. En este "enclave privilegiado", se instalarán barras donde se ofrecerán productos locales y platos típicos de estas fechas navideñas, "creando un ambiente perfecto para compartir en familia y entre amigos".

Habrá dos zambombas flamencas, la primera empezará a las 18,00 horas, con la interpretación de villancicos tradicionales por artistas reconocidos de la provincia de Jaén. La segunda se desarrollará una vez finalizado el concurso de cortadores de Jamón, que dará comienzo a las 20 horas y que reunirá a algunos de los mejores cortadores de España.

Sobre este certamen, Espejo ha resaltado que tiene un firme compromiso social, ya que todo lo recaudado con la venta de los platos de jamón se destinará íntegramente al Colegio de Educación Especial Virgen de la Capilla de Jaén, "una institución que realiza una extraordinaria labor educativa y humana".

Por todo ello, ha animado a los jiennenses y visitantes "a que se acerquen y disfruten de un evento tan especial organizado para esta Navidad y, además, con mucha dosis de solidaridad".

En este sentido, el gerente del grupo Cuatro Caminos ha asegurado que "será un espectáculo digno de admirar"; mientras que el responsable de la Asociación Amigos del Santo Reino ha calificado esta iniciativa como "maravillosa" y ha trasladado la satisfacción de "apoyar la gastronomía, la cultura y la solidaridad".

Por su parte, Tudela ha expresado su agradecimiento por contar con el colegio de Educación Especial de Virgen de la Capilla. "Gracias por acordaros de nosotros y de nuestros niños y sacarles así una sonrisa. Gracias por contribuir a que ellos tengan lo mejor y lo que se merecen" ha declarado.