Jaén ya pertenece oficialmente a la Red Internacional de Ciudades Cervantinas

Presentación de la inclusión de Jaén en la Red Internacional de Ciudades Cervantinas - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La capital jiennense ya pertenece oficialmente a la Red Internacional de Ciudades Cervantinas, algo que según la concejala de Cultura y Turismo, María Espejo, "subraya la profunda vinculación histórica de Miguel de Cervantes con la ciudad, donde se constata su presencia a finales de 1592 como recaudador de impuestos al servicio de la Corona de Felipe II".

Espejo ha celebrado esta inclusión en la Red ya que "no sólo honra nuestro pasado, sino que impulsa nuevas oportunidades culturales y educativas para proyectar Jaén en el panorama cervantino internacional".

Asimismo, ha señalado que el patronato esta trabajando en la preparación de diversas actividades como exposiciones, y propuestas musicales, entre otras que se celebraran a lo largo de 2026 con motivo de esta "importante vinculación". Con todo, ha mostrado su agradecimiento al presidente de la Red, José Manuel Lucía, "por su apoyo, cercanía y compromiso con nuestra ciudad".

Lucía ha detallado que esta red está integrada por 37 ciudades de todo el mundo y Jaén es la cuarta de Andalucía que ha entrado a formar parte. "Unas ciudades que están hermanadas alrededor de la figura y obra de Cervantes y de un deseo de cambiar y mejorar la sociedad" ha explicado Lucía.

"Queremos que las ciudades dialoguen entre ellas, que en un momento dado podamos establecer proyectos comunes, que lo que se esté haciendo en Jaén se pueda conocer en un momento dado en Montevideo por ejemplo", ha dicho el presidente.

Por último, el delegado territorial de Cultura, José Ayala, ha dado las gracias al Ayuntamiento por invitarle a asistir a esta presentación y al presidente de la Red Internacional de Ciudades Cervantinas "por incluir a Jaén en esta red, lo cual supone una proyección de la ciudad y de la potenciación de los valores educativos, culturales y también como no turísticos y ha destacado los importantes documentos que atesora el Archivo Histórico Provincial, alguno de ellos firmados por el insigne Cervantes".